Enhetschef till Socialpsykiatrin - Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen

Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen / Administratörsjobb / Borlänge2021-04-09Trivs du i en verksamhet där förutsättningarna snabbt kan ändras?Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingsfrågor och kvalitetsarbetet framåt tillsammans med engagerade medarbetare, chefskollegor och verksamhetschef. Socialpsykiatrin utför insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning där vårt fokus är att skapa de bästa förutsättningarna för att våra Borlängebor ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi är en föränderlig verksamhet som ständigt ställs inför nya spännande utmaningar, något som dock inte förändras över tid är att vi dygnet runt arbetar för att ge Borlängeborna den bästa möjliga omsorgen.Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-09Som enhetschef för socialpsykiatrin leder, fördelar och vidareutvecklar du arbetet inom verksamheten i nära samverkan med dina medarbetare. Du har verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar och rapporterar till verksamhetschef. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där ni tillsammans förväntas bidra till våra gemensamma strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kommer ha ett brett kontaktnät både internt och externt och därför är det viktigt att du arbetar aktivt för att skapa en god samverkansanda. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar du mot uppsatta mål och med värdegrunden som utgångspunkt.För att du ska få de bästa förutsättningarna i din roll som chef hos oss erbjuds du vårt gedigna ledarutvecklingsprogram.Vi söker dig som har en akademisk examen exempelvis från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har chefserfarenhet, gärna inom socialpsykiatrin och har en förståelse för uppdragets utmaningar. Det är meriterande om du har någon form av ledarskapsutbildning samt utbildning inom MI (motiverande samtal) och/eller lågaffektivt bemötande. Vidare är det mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete i en liknande verksamhet och om du har kunskap/utbildning om samverkansmodellen vård och stödsamordning. Du har mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska samt B-körkort då verksamheterna ligger utspridda inom kommunen.Vi söker en trygg och modig ledare som har förmåga att axla det övergripande verksamhetsansvaret, där du på ett förtroendeingivande sätt visar vägen för dina medarbetare. Du trivs i en verksamhet som präglas av förändring och vid uppkomna utmaningar behåller du din optimistiska syn och bevarar lugnet. Du har en hög problemlösningsförmåga och det är en självklarhet för dig att upprätthålla etik och regler. Avslutningsvis är det viktigt att du är lyhörd i det sociala samspelet med andra och att du utformar ditt arbete med Borlängebornas behov i fokus.Med det sagt hoppas vi att vi har väckt just ditt intresse och att du vill vara med på vår utvecklingsresa!ÖVRIGTFör den som erbjuds anställning ska ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas innan anställningen påbörjas https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen5680259