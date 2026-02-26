Enhetschef till Smedjans korttidsenhet
Kungsbacka Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Kungsbacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsbacka
2026-02-26
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du leda i en verksamhet där ditt ledarskap gör verklig skillnad - varje dag? Smedjans korttidsenhet är i ett viktigt utvecklingsskede och söker en trygg, modig och engagerande enhetschef som vill ta ansvar för helheten och driva utveckling i en komplex och meningsfull verksamhet.
Ta chansen att bli en nyckelperson i vårdkedjan i Kungsbacka. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som enhetschef hos oss
Vi erbjuder dig en utåtriktad roll där du har mycket kontakt med omsorgstagare, anhöriga, Hemsjukvården, Biståndsenheten och kollegor på Förvaltningsledningskontoret. Du har ett brett uppdrag där du ansvarar för att leda och utveckla enheten utifrån våra övergripande mål och visioner. Du har ansvar för personal, ekonomi, kvalité och verksamhetsutveckling. Du ansvarar också för att tillgodose verksamhetens uppföljnings- och kvalitetsarbete samt mätnings- och uppföljningsmodeller.
Du arbetar aktivt med att främja införandet av ny digital välfärdsteknik och digitala verktyg, för att kunna möta nuvarande och framtida behov, så vi kan fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi tror att du i denna roll vill anta en flexibel hållning, då uppdragets form kan förändras över tid. Du kan vid behov stretcha dina uppgifter och stötta kollegor.
Du kommer att arbeta i ett delat ledarskap, vilket innebär att du tillsammans med dina chefskollegor ansvarar för gemensam ekonomi, personal, kvalité och verksamhetsutveckling. Tillsammans med verksamhetschef och dina enhetschefs kollegor i distriktet initierar, stödjer och leder du verksamhetens processer.
Smedjans korttidsenhet befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede med högt tempo, komplexa vårdbehov och ett uppdrag som är avgörande för vårdkedjan i Kungsbacka.Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi söker en trygg och närvarande enhetschef som omsätter mål och riktning i konkret handling och samtidigt värnar det som är viktigast - människorna i verksamheten. Du möter människor där de är, skapar tillit och bygger en stabil och professionell arbetsplats genom ett ledarskap som är tydligt, varmt och konsekvent i både med- och motvind. Med målmedvetenhet, nyfikenhet och ett helhetsperspektiv driver du utveckling och skapar fokus i uppdraget, samtidigt som du engagerar och samlar medarbetare och andra runt dig. Du känner dig trygg när du möter komplexitet och du vill arbeta strategiskt och strukturerat med arbetsmiljö, bemanning och kvalitet, och ser förändring som något man leder - inte något som drabbar. Med rätt ledarskap finns stor potential att stärka kvalitet, struktur och lagkänsla.
Vi söker dig som:
- Har relevant arbetserfarenhet som chef med ekonomi- och personalansvar inom verksamhetens område
- Har erfarenhet av att drivhttps://kungsbacka.varbi.com/center/tool/position/853672/edit/tab:2/a
förändrings- och utvecklingsarbete inom en större och komplex organisation
- Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande:
- Om du har genomfört relevant ledarskapsutbildning, t.ex. Utvecklande ledarskap (UL)
- Om du har arbetserfarenhet från en korttidsenhet
- Om du via arbetslivserfarenhet har vana av att förhålla dig till Socialtjänstlagen och/ eller Hälso- och sjukvårdslagen.Om företagethttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. I tjänsten kan det ingå att vara chef i beredskap.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 mars.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
#LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Dana Alamine, Rekryterande chef 0300834318 Jobbnummer
9766206