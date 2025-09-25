Enhetschef till Skansenhemmet i Vittsjö
2025-09-25
Är du intresserad av att vara med och utveckla äldreomsorgen i Hässleholms kommun mot vår vision: "Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg, utförd av de stoltaste medarbetarna"!
Det här erbjuder vi dig!
Omsorgsförvaltningen söker enhetschef till Skansenhemmet som är kommunens minsta särskilda boende, beläget i vackra Vittsjö.
Du leder det dagliga arbetet för lite drygt 20 medarbetare och tillsammans med teamet som består av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska utformar du verksamheten.
Uppdraget som enhetschef är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att vår personal ska känna sig delaktiga och att våra äldre ges inflytande över sin vardag. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö, samt kvalitet i verksamheten. Arbetet planerar du resurseffektivt med individen och anhöriga i fokus. När du driver förbättrings- och utvecklingsarbete är du en inspiration och ditt nytänkande uppskattas.
Eftersom Skansenhemmet är vår minsta enhet bedöms enhetschefsuppdraget inte vara på heltid, vilket innebär att del av din tid kommer du vara resurs och vid behov även hjälpa till på våra övriga särskilda boende. Som person behöver du därför vara flexibel och ha lätt för att sätta dig in i nya situationer.
Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, vilket ger dig möjlighet att vara delaktig i hela verksamhetsområdets utveckling. Enhetscheferna har stor nytta av varandra som bollplank och stöd. I det verksamhetsnära stödet har du även ekonomienheten, HR-enheten och kvalitets enheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2025-11-01 eller efter överenskommelse.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårds bidrag, pensions växling och möjlighet till byte av semesterdags tillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du har förmåga att visa tillit och se medarbetare som den viktigaste resursen, du skapar resultat genom andra och kan skapa engagemang och delaktighet. Vidare har du vilja att motivera medarbetare till ständig utveckling och nytänkande. Din kommunikativa förmåga gör att du på ett enkelt och tydligt sätt kan förklara, men också skapa förutsättningar för god dialog i verksamheten. Förmågan att analysera, se olika alternativa vägar inför förslag och beslut är också viktig.
Du ser värdet i den politisk styrda organisationen och är intresserad av utvecklingsfrågor inom offentlig förvaltning. Kanske har du kunskap om hur ny teknik/AI kan använda inom äldreomsorgen. Som ledare fungerar du som förebild och har såväl förmåga som intresse av att identifiera egna styrkor och svagheter. Att du är kvalitetsmedveten är viktigt för oss, vård och omsorg om våra kommuninvånare ska följa aktuell lagstiftning och gällande rutiner.
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från verksamhetsområdet vård och omsorg och har du ledarerfarenhet är det meriterande, framförallt om du har chefserfarenhet inom kommunal verksamhet. Du är väl insatt i för uppdraget relevant lagstiftning. För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt goda datorkunskaper. Kunskap i relevanta verksamhetssystem som Visma/Medvind, WinLas, Procapita, LifeCare är meriterande.
Körkort klass B för manuellt växlad bil krävs.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2025-09-25Övrig information
Vi planerar att hålla första anställningsintervjuer via teams på eftermiddagen den 20 oktober.
Andra intervju på plats i Hässleholm planeras till eftermiddagen den 6 november.
Vänligen ladda upp ditt examensbevis med din ansökan.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
