Enhetschef till sjukvårdsapotek VGR SÄS
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om oss
Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service bedriver verksamhet inom radiologi, nuklearmedicin, informationssystem IT, medicinsk teknik, sjukhusfysik, sjukvårdsapotek samt incheckning.
Sjukvårdsapotek SÄS är en del av sjukvårdsapotek VGR och ansvarar för förvaltningens samlade läkemedelsarbete. Uppdraget består bland annat av daglig verksamhetsdrift inklusive drift av slutenvårdsdos, kvalitetsutveckling rörande läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering samt utbildning, information och läkemedelsekonomi. Enheten ska med sin farmaceutiska kunskap bistå sjukhusets vårdenheter för bästa möjliga patientomhändertagande, och på flera av sjukhusets avdelningar tjänstgör avdelningsfarmaceuter samt kliniska farmaceuter. Vidare deltar även sjukvårdsapoteket SÄS i regionala uppdrag och processer inom området.
Om vår lediga tjänst
Som enhetschef på sjukvårdsapotek SÄS företräder du arbetsgivaren och ansvarar för ekonomi, personal och verksamhet. Medarbetargruppen består av drygt 25 medarbetare inom yrkesprofessionen apotekare, receptarier och apotekstekniker. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde bild- och funktionsmedicin och medicinsk service och arbetar nära övriga sex chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling framåt. Vidare ingår du även i ledningsgrupp för sjukvårdsapotek VGR där du representerar SÄS och förväntas bidra till regionens gemensamma utveckling inom området. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, även systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och förbättrings- och utvecklingsarbete.
I tjänsten kommer du ha tre teamledare som stödjer dig i den dagliga arbetsledningen av det operativa arbetet på enheten. Vidare kommer du ha ett nära samarbete med verksamhetsområdets ekonomicontroller, HR-partner och verksamhetscontroller. Då sjukvårdsapoteket är en central enhet på SÄS, kommer du ha många interna kontaktytor och samarbetsytor på flera nivåer. Du är direkt underställd verksamhetschef bild- och funktionsmedicin och medicinsk service.
Din profil
Du har en akademisk högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant och erfarenhet från hälso- och sjukvård. Vidare har du ett stort intresse för läkemedel och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap och/eller chefsuppdrag.
Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper och strävar efter att vara en god förebild och normskapare för dina medarbetare. Utveckling är en naturlig del av ditt chefskap och du tar vara på dina medarbetares kompetens och uppmuntrar till deras förmåga att driva utvecklings - och förbättringsarbeten på enheten. Du har förmågan att verka i komplexa sammanhang, se din del i helheten och arbeta utifrån det strategiska arbetsgivarperspektivet. Du arbetar målinriktat och har förmågan att fatta de beslut som krävs. Kommunikation och lyhördhet är starka sidor hos dig och du är prestigelös och tydlig i dialogen med andra. Vidare har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer i såväl interna som externa konstellationer.
Stor vikt kommer att läggas vid egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Intervjuer med arbetsgivare och facklig referensgrupp planeras genomföras 4/5, 5/5 och 7/5. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokade 20/5.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
