Enhetschef till sjuksköterskeenheten
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Det här är en chefstjänst för sjuksköterskeenheten inom verksamhetsområdet hälsa och aktivitet.
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda sjuksköterskeenheten, där medarbetarna utför hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag i andra verksamheter, såsom LSS-boenden och äldreomsorg. Du verkar i en kontext där samverkan är central och där du behöver skapa struktur och tydlighet i ett uppdrag som sträcker sig över flera verksamhetsområden.
Ditt uppdrag är att leda enheten med fokus på personal, arbetsmiljö och verksamhetens mål. Du säkerställer att medarbetarna har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete, samtidigt som du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning, uppdrag och politiska mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
leda, fördela och följa upp arbetet inom sjuksköterskeenheten
ha personalansvar och arbeta med medarbetarnas utveckling, stöd och förutsättningar i uppdraget
ansvara för arbetsmiljöarbetet och säkerställa en hållbar arbetsmiljö
ha budgetansvar och följa upp verksamhetens resultat i relation till mål och uppdrag
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och politiska mål
samverka med andra verksamheter där enheten utför uppdrag
driva utveckling av arbetssätt kopplat till kvalitet, digitalisering och teamsamverkan.
I ditt ledarskap skapar du struktur, tydlighet och riktning för medarbetarna. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att medarbetarna får det stöd de behöver för att utföra sitt uppdrag med kvalitet och patientsäkerhet.
Enheten är en del av en större helhet där uppdraget är behovsstyrt och påverkas av förändrade vårdbehov.
Du har en viktig roll i att omsätta verksamhetens mål till praktiskt genomförande och bidra till utveckling som möter framtidens krav på vård och omsorg.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av sjuksköterskeenheten inom verksamhetsområdet hälsa och aktivitet, där du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med fem enhetschefer och två ambulerande chefer.
Här arbetar ni nära varandra i ledarskapet och tillsammans med närliggande systerenheter för att stärka patientsäkerheten och bidra med hälso- och sjukvårdskompetens i hela förvaltningen. Uppdraget präglas av samverkan, där ni arbetar över verksamhetsgränserna för att möta medborgarnas behov och skapa en sammanhållen vård och omsorg.
Hos oss får du ett uppdrag där du är med och utvecklar arbetssätt och stärker samarbete mellan verksamheter. Du har möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap i en kontext där samverkan, kvalitet och utveckling står i fokus, och där du tillsammans med andra chefer bidrar till att forma framtidens hälso- och sjukvård i kommunen.
Du som söker till oss
Du är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet av kliniskt arbete. Du har erfarenhet av chefskap och har haft ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget.
Övriga krav:
Erfarenhet av att samverka med andra verksamheter eller funktioner.
Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som styrs av lagkrav och uppsatta mål.
Erfarenhet av att upprätta verksamhetsberättelser utifrån krav på kvalitet.
Erfarenhet av att genomföra egenkontroller inom verksamhet
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av liknande roll i kommunal sektor.
Genomgått ledarskapsutbildning.
Vidareutbildning inom exempelvis distriktssköterska, geriatrik eller psykiatri.
Erfarenhet av strategiskt arbete med kompetensförsörjning.
I rollen som enhetschef behöver du vara strukturerad och resultatorienterad för att kunna leda en verksamhet som pågår dygnet runt och där uppdraget utförs i flera olika verksamheter. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet på ett sätt som skapar tydlighet för medarbetarna och säkerställer att verksamheten når uppsatta mål.
Du har ett tydligt fokus på resultat, där du kopplar samman verksamhetens resurser med krav på kvalitet, patientsäkerhet och de mål som styr verksamheten.
Du är samarbetsorienterad och analytisk i ditt arbetssätt. Eftersom enheten arbetar på uppdrag i andra verksamheter behöver du aktivt bygga och upprätthålla samarbeten över organisatoriska gränser. Du analyserar verksamhetens behov, följer upp resultat och identifierar vad som behöver utvecklas, och omsätter det i konkreta åtgärder. Genom ditt sätt att arbeta skapar du förutsättningar för både en fungerande vardag i verksamheten och en långsiktig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Nathalie Hansson Barragan nathalie.hansson.barragan@botkyrka.se 076-1150054 Jobbnummer
9881486