Enhetschef till sjukhuskök - Universitetssjukhuset i Linköping
Vi växer så det knakar. Nu behöver vi en ledargestalt som vill bidra till positiv stämning, god struktur och självklart - ta sig an ett helhetsansvar för såväl personal som kunder. Beskriver vi dig? Tveka inte på att höra av dig, ditt nya team längtar!
Kort om tjänsten
Vill du vara med och leda och utveckla en viktig verksamhet där måltiden är en del av vården? Nu söker vi på Nordrest en engagerad Enhetschef till köket på Universitetssjukhuset i Linköping.
Hos oss är måltiden mer än bara mat - den är en viktig del av människors vardag och välmående. Vår ambition är att alltid leverera en schysstare måltidsupplevelse genom god mat, hög service och ett hållbart arbetssätt.
Om rollen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten i köket på Universitetssjukhuset i Linköping. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och gästupplevelse.
Du ansvarar för produktionen av patientmåltider, utveckling av verksamheten samt drift av restaurangdelen. Rollen innebär ett nära samarbete med beställare, vårdpersonal och ditt eget team.
En vanlig dag kan du exempelvis pyssla med:
Personalansvar för kökets medarbetare
Planera, leda och följa upp den dagliga driften
Säkerställa hög kvalitet i patientmåltidsproduktionen
Ansvara för ekonomi, budget och resultat
Utveckla verksamheten och arbetssätt i köket
Säkerställa efterlevnad av livsmedelssäkerhet, hygien och egenkontroll
Skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och presterar tillsammans
Hur är stämningen på jobbet?
"Nordrest har en affärsidé som är lika genial som enkel - att servera en schysst måltidsupplevelse. Gör man det med hjälp av våra värderingar så har du ett vinnande koncept med gäster som återkommer gång på gång, på gång på... "
"Varje år åker hela koncernen på en kick-off ihop där vi har chans att träffa medarbetare från andra delar av landet. Det brukar vara mycket skratt, mat och dans!"
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vårt nya stjärnskott?
Vi tror att du är en driven person med kundfokus och positiv attityd inkodat i ditt DNA. Det faller sig lika naturligt för dig att skapa starka och välmående team som att slå en hollandaise till det pocherade ägget. När du får leda dina trupper i en händelserik miljö där ni på ett strukturerat sätt betar av dagens prioriteringar mår du som bäst.
Vi vill att du har:
Utbildning inom restaurang management eller annan liknande utbildning/erfarenhet
Erfarenhet av ledarskap inom måltidsverksamhet, storkök eller restaurang
Förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsglädje i team
Goda kunskaper inom ekonomi och vad som ger en lönsam verksamhet
Erfarenhet inom HACCP och utbildning inom livsmedelssäkerhet och hygien
Flytande svenska i tal och skrift samt god datorvana
Gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete, då köket/restaurangen är/kommer att miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO 9001 samt ISO 14001.
Om Nordrest
På Nordrest genomsyras allt vi gör av våra värderingar:
Vi är tillgängliga - vi finns nära våra gäster och kunder och är enkla att samarbeta med.
Vi sprider glädje - arbetsglädje och positiv energi är grunden i vår kultur.
Vi överraskar positivt - vi strävar alltid efter att göra det lilla extra.
Som ledare hos oss är du en viktig bärare av dessa värderingar i vardagen.
Nordrest är Sveriges kaxiga uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen. Vi växer så det knakar och resan har bara börjat.
Känner du dig redan som en i gänget? Vi ser med fjärilar i magen fram mot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: 2026-06-01
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7390077-1934756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
582 25 LINKOPING Arbetsplats
