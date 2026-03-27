Enhetschef till sektion Särskilt boende
2026-03-27
Vill du vara med och leda det viktiga arbetet med att skapa trygghet och trivsel inom äldreomsorgen i Falu kommun? Då kan tjänsten som enhetschef till sektion Särskilt boende passa dig perfekt!
På sektionen arbetar idag ett tjugotal enhetschefer. Enhetscheferna sitter med i sektionens ledningsgrupp och har regelbundna nätverksträffar varannan vecka vilket skapar en god plattform för coachning, stöd och hjälp av varandra. På de flesta enheter inom sektionen arbetar omkring 25-35 medarbetare med att skapa en trygg och trevlig miljö för våra brukare. Tillsammans med dessa kompetenta medarbetare leder och utvecklar du en mycket betydelsefull verksamhet!
Omsorgsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där trygghet är ett centralt begrepp i arbetet tillsammans med kunden. Varje möte med den enskilde ska kännetecknas av gott bemötande, kontinuitet och inflytande. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är din främsta uppgift att leda, planera och utveckla verksamheten. Det sker utifrån beviljade biståndsbeslut enligt SoL och inom givna ekonomiska ramar där målsättningen är att brukaren får en bra omsorg av hög kvalitet.
Tjänsten som enhetschef innebär att du ansvarar för personal, budget och verksamhet. Du coachar och följer upp dina medarbetares insatser och arbetar aktivt för att våra brukare ska tas emot av omtänksam personal som sätter värde i att få andra att må bra. I tjänsten kommer du att samverka internt inom kommunen med till exempel serviceförvaltningen, sektionen för hälso- och sjukvård, LSS och externt med Region Dalarna, frivilligorganisationer m.fl.
För oss är det viktigt att du som kommer till oss känner att vi tar hand om dig från start. Vi har därför ett mentorskap för nyanställda chefer och det finns goda möjligheter att utvecklas som ledare genom ledarutvecklingsprogram och interna utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering m.fl. Till stöd finns även centrala stödfunktioner för exempelvis ekonomi, HR och juridik.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Högskoleexamen från personal- och arbetslivsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsarbete
Flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta som enhetschef inom vård och omsorg där personal, budget- och verksamhetsansvar har ingått i tjänsten
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God datavana och IT-mognad
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker en kommunikativ ledare som får andra att utvecklas i sina yrkesroller genom ett stödjande och coachande ledarskap. Du är relationsorienterad och har förmåga att bidra till ett öppet klimat och bra samarbete både internt och externt. För oss är det viktigt att du har ett tydligt kundfokus där du visar förståelse för nuvarande men även framtida kundbehov. Du är trygg och har förmåga att behålla lugnet, även i tuffa situationer. Avslutningsvis ser vi att du arbetar metodiskt och strukturerat samtidigt som du trivs i en omväxlande roll som ställer krav på flexibilitet.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som första linjens chef inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av äldreomsorg
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik och vi kommer i denna rekrytering genomföra arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden för att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Åsa Edvardsson Johansson asa.edvardsson.johansson@falun.se Jobbnummer
9825256