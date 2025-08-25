Enhetschef till Sektion Media - Boliden Rönnskär
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Som enhetschef inom produktionsavdelningen Media på Rönnskär får du ett spännande uppdrag att leda verksamheten inom lakning, stabilisering och vattenrening. Du har ett helhetsansvar för flera viktiga delar av produktionen - från vår lakningsanläggning, där du tillsammans med teamet utvecklar arbetssätt och driver verksamheten framåt, till stabilisering av material som förbereds för djupförvar. Ditt uppdrag inkluderar även ansvar för våra vattenreningsanläggningar, där vi tar hand om processvatten och annat industriellt vatten. Genom att kombinera tekniskt kunnande med ett närvarande ledarskap får du möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat i en verksamhet med stor betydelse för vår produktion och miljö.
För att trivas och passa i rollen ser vi att du har ett modernt synsätt på ledarskap, vilket innebär att du främjar delaktighet och samarbete. Du har en coachande ledarstil och motiveras av att se andra växa och utvecklas. Du drivs av tydliga mål och har förmågan att skapa fokus och framdrift i verksamheten, samtidigt som du bygger engagemang och gemensam riktning i teamet. Du har även ett strukturerat arbetssätt och trivs med att arbeta i miljöer där du är delaktig i förändringsarbetet och där det faller naturligt för dig att skapa ordning och reda.
Ditt team:
Som enhetschef kommer du att leda ett engagerat team bestående av 20 operatörer, som arbetar både skift och dagtid. Du kommer rapportera till sektionschefen för Media.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga verksamheten och leda teamet.
Hantera budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Arbeta aktivt med säkerhet och arbetsmiljöfrågor tillsammans med teamet.
Genomföra utvecklingssamtal och stödja medarbetarnas kompetensutveckling.
Leda och aktivt delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten.
Ditt bidrag:
Gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Goda IT-kunskaper
B-körkort
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsledande roller och/eller ledarutbildning. Det är även meriterande om du har kunskaper och tidigare erfarenheter av LEAN och arbete med underhållssystemet Maximo.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Roger Lundström, Sektionschef Media, roger.lundstrom@boliden.com
, tel. 070-1889206. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Frida Norström, frida.norstrom@boliden.com
. Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-2659523, Mikael Norrby, Unionen, 0910-773776, Dan Nilsson, Ledarna, 0910-773867.
Sista dag att ansöka är 21/9.
Sista dag att ansöka är 21/9.
