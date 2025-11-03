Enhetschef till Sätra vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Nu har du tur! Vi är fyra enhetschefer på Sätra vård- och omsorgsboende som söker en ny kollega.
Vi söker dig som, precis som vi, gillar ett nära samarbete och vill vara med och lyfta verksamheten till nästa nivå. Hos oss får du ett arbete som är allt annat än tråkigt - du blir en del av en stabil och kompetent organisation där vi satsar på våra medarbetare. Alla behövs och vi delar prestigelöst med oss till varandra.
Avdelningen för stöd och service ansvarar för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar biståndsbedömning av insatser som hemtjänst, vård- och omsorgsboende, LSS-bostäder, personligt stöd och socialpsykiatri. Då stadsdelen växer kraftigt under den kommande tioårsperioden väntas även våra verksamheter öka i volym.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett ledaruppdrag med verklig påverkan. Du blir en del av en stadsdelsförvaltning i framkant, där vi tillsammans formar framtidens äldreomsorg. På Sätra vård- och omsorgsboende ger vi omsorg i huvudsak till personer med demens, men även Huntington, kognitiv svikt och psykiatri.
Du möts du av ett varmt bemötande, kollegor som bryr sig - och medarbetare som varje dag ger det lilla extra för våra boende. "Även om du inte minns vad du gjort ska du ha en känsla av en bra dag" - det är vår ledstjärna.
Vi erbjuder dig:
Flexibel arbetstid
Semesterväxling
Friskvårdsbidrag
Förmånlig tjänstepension
En arbetsplats som satsar på kompetensutveckling och ledarskapsstöd
Läs gärna mer om våra förmåner inom Stockholms stad här
Din roll
Som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för cirka 35 medarbetare inom en del av Sätra vård- och omsorgsboende. Du ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Du arbetar nära medarbetare, omsorgstagare och deras anhöriga, vilket ställer höga krav på förståelse för målgruppen och verksamhetens utmaningar. Du främjar en god arbetsmiljö och skapar möjligheter för medarbetare att ta ansvar, ha inflytande och känna delaktighet. Genom ett nyfiket och lärande ledarskap stärker du verksamhetens kvalitet och utveckling.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Tillsammans med dina chefskollegor har du ett viktigt uppdrag att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende - ett Silviahemscertifierat boende sedan 2013.
Läs gärna mer om Sätra vård- och omsorgsboende här
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en nyfiken och närvarande ledare som trivs med att kombinera strategiskt ansvar med operativ närvaro i vardagen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i Stockholms stads chefsprofil - en framsynt, tydlig och samarbetsinriktad ledare som både inspirerar och följer upp. Du är utvecklingsinriktad och arbetar mål- och resultatinriktat med god helhetssyn.
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning som till exempel sjuksköterska, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell chefserfarenhet från äldreomsorg och socialpsykiatri, gärna från vård- och omsorgsboende
kännedom om relevant lagstiftning (SoL och HSL)
god kunskap om demens
hög digital kompetens
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete
ledarskapsutbildning, slutförd eller pågående
erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom digitalisering och välfärdsteknik
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vi är nyfikna på dig - och ser fram emot att höra varför just du vill vara med och skapa "en bra dag" för våra boende varje dag.Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete. Du behöver inte bifoga ett personligt brev. Rekryteringsprocessen innehåller arbetspsykologiska tester. Ansökan ska vara på svenska.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stöd och service Kontakt
Gunilla Dahl, rekryteringskonsult gunilla.dahl@stockholm.se 08-50811738 Jobbnummer
9586747