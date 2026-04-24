Enhetschef till särskilt boende i Jonsered
2026-04-24
Vi framtidsrustar Partille kommun och söker nu en ny enhetschef till Jonseredsgårdens äldreboende. Vill du vara med? Hos oss är du med i utvecklingen av en modern och
framtidsfokuserad äldreomsorg. Vi arbetar dagligen med formandet av en hållbar verksamhet, där både medarbetare och hyresgäster står i centrum och där vi tillsammans möter framtidens utmaningar. Du kommer till en organisation där vi även medvetet satsar på enhetschefers förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.
Det område som du blir enhetschef för är Jonseredsgårdens äldreboende där du tillsammans med ytterligare en enhetschef har delat mål, budget- och personalansvar samt leder verksamheten framåt. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp för äldreomsorg med avdelningschef samt enhetschefer där vi ständigt arbetar för utveckling av hela vår äldreomsorg.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. För att hantera komplexiteten i uppdraget krävs att du har tidigare erfarenhet från en enhetschefsroll eller likvärdig roll, gärna inom kommunal förvaltning. Har du tidigare erfarenhet som enhetschef inom äldreomsorg är det meriterande.
Som enhetschef i Partille är du prestigelös, ödmjuk och lojal mot vårt gemensamma sikte. Med mod skapar du gemensamma bilder av nuläget, kommunicerar mål och förväntningar i alla led och skapar förutsättningar för uppriktig dialog och kompetenta, engagerade medarbetare. Med fokus på helheten samarbetar du och skapar mervärde över förvaltningsgränserna. Drivs du, liksom vi av att utveckla verksamheten som ger kvalitet för den enskilde? Då tycker vi att du ska söka dig till oss!
Din nya arbetsplats
Jonseredsgårdens äldreboende ligger centralt i charmiga Jonsered. Här finns avdelningar för personer med fysiska vård- och omsorgsbehov samt avdelningar för personer med demenssjukdom.
Bra att veta
Vid chefsrekryteringar tillämpar Partille kommun arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroller.
Intervjuer kommer hållas den 13 maj samt den 20 maj.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
