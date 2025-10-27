Enhetschef till Röntgenkliniken Köping, Sala och Fagersta
2025-10-27
Är du en kommunikativ ledare med engagemang för både verksamhets- och personalfrågor? Då kanske det här är något för dig. Vi söker dig som är relationsbyggande med ett ledarskap som bygger på tillit, trygghet och ett coachande förhållningssätt. Hos oss välkomnas du till en bred och stimulerande verksamhet med engagerade och kompetenta medarbetare samt ett gott samarbete med erfarna stödfunktioner. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten utifrån de mål, processer och ekonomiska ramar som ges. Inom dessa ramar har du som chef frihet och ansvar att arbeta för att utveckla en effektiv, kvalitativ och attraktiv verksamhet med en hållbar och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna. Som enhetschef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi.
Du kommer att vara enhetschef för Köping, Sala och Fagersta. Personalgruppen består av röntgensjuksköterskor och undersköterskor, totalt ca 30 medarbetare. Du kommer utgå från Köping och rotera mot Sala, Fagersta och Västerås. Som stöd har du en biträdande enhetschef som ansvarar för bemanningsplanering och dagliga placeringar samt är närmast chef för undersköterskegruppen och placerad i Köping medan du som enhetschef har direkt personalansvar för gruppen röntgensjuksköterskor.
Som enhetschef kommer du att vara direkt underställd biträdande verksamhetschef och ingå i klinikens ledningsgrupp där du deltar i klinikövergripande arbete. Du kommer att ha tre enhetschefskollegor som du kan utbyta erfarenheter med.
Röntgenkliniken är en intäktsfinansierad verksamhet och utgör en servicefunktion till övriga kliniker. Verksamheten ingår i många vårdprocesser och samverkan med andra verksamheter är viktigt. Kliniken hanterar ca 180 000 patientbesök per år vilket ställer höga krav på våra processer och vi arbetar ständigt med att få en snabbare och säkrare hantering av patientflödet. En utmaning för dig blir att förstå de olika modaliteternas förutsättningar men samtidigt kunna prioritera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Ett viktigt område för dig kommer att vara att möta den snabba tekniska utvecklingen inom verksamhetens olika delar samt stora patientflöden. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens och rätt tillgänglighet för att möta behovet av röntgenundersökningar. Du kommer också att bli involverad i planering, ständiga nyinvesteringar och deltagande i upphandlingar och ombyggnationer.
Framtida kompetensförsörjningen är en central fråga för Röntgenkliniken. Där kommer du ha en stor roll i att attrahera, rekrytera och behålla personal.
Om arbetsplatsen
Röntgenkliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet på länets alla fyra sjukhus. På enheten i Köping görs akuta och planerade undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi, ultraljud, och magnetkamera med verksamhet dag, kväll och helg. Enheterna i Sala och Fagersta utför konventionell röntgen dagtid vardag.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utveckla-ditt-ledarskap/
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Läs mer om dina personalförmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, gärna med bäring på medicinsk bildverksamhet. Erfarenhet inom ledarskap och/eller chefsskap är ett krav för tjänsten. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Körkort B erfordras för tjänsten.
Meriterande för tjänsten är:
• utbildning inom utvecklande ledarskap eller annan ledarskapsutbildning
• utbildning och kunskap inom arbetsmiljö
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete
• kunskap inom ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande ekonomi och budget samt grundläggande arbetsrätt
• erfarenhet av offentlig upphandling
• erfarenhet av personaladministrativa system och ledningssystem
Tydlig kommunikation, omtanke, lyhördhet och förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt är delar som utmärker dig som ledare. Du ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga både inom organisationen och externt. Vidare ser vi att du är trygg i dig själv, har självinsikt och förmåga att förhålla dig professionell och tillmötesgående även i situationer som upplevs stressande. För dig är det viktigt att se till helheten och uppnå resultat vilket gör att du är drivande till utveckling som förbättrar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du har ett genuint intresse för och vilja att leda andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 november 2025.
Intervjuer planeras att genomföras från v.47 och framåt.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
