Enhetschef till rehabiliteringsenheten
2025-10-21
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du ha ett av Sveriges viktigaste jobb?
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Vi rekryterar just nu till ett delat uppdrag där ansvar som enhetschef för rehabiliteringsenheten kombineras med uppdrag som verksamhetsutvecklare för kommunal hälso- och sjukvård.
För att vi ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag behöver vi chefer och ledare med stort engagemang och mod. Ledarskapet är en viktig del för att vi ska vara framgångsrika i våra uppdrag. Du som ledare påverkar såväl dina medarbetares resultat som hur socialförvaltningen uppfattas av alla som kommer i kontakt med oss - du är en viktig ambassadör för verksamheten!
Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på både särskilda- och ordinarie boenden i hela Härjedalen. Chefsansvaret omfattar cirka tolv medarbetare och uppskattas till 50 % av tjänst och 50 % för övergripande uppdrag som verksamhetsutvecklare.
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort kan variera mellan Sveg, Hede och Funäsdalen.
Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för såväl det operativa som strategiska arbetet där du leder och fördelar arbetet för medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård; det vill säga arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och för verksamheten och dess ekonomi.
Som verksamhetsutvecklare leder du och samordnar utvecklingsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården och kommer ha ett nära samarbete med chefskollegor, medarbetare och samordnare.
Dina arbetsuppgifter är att leda projekt, omvärldsbevaka och samverka med andra relevanta aktörer. Du ansvarar för god kvalitet, vård och omsorg som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde, vilket innebär att kunna möta kommuninvånarnas ständigt förändrade behov samt ge anhöriga stöd och information.
Din närmaste chef är socialchef Anda Embretzen och Anda skickar följande hälsning till dig:
"Som din chef förväntar jag mig att du med moget ledarskap samverkar med chefskollegor och andra aktörer. Som deltagare i den lokala ledningsgruppen plockar du fram din kreativa sida och bidrar till ett framgångsrikt arbete.
Jag tror på frihet under ansvar, att du har modet att lyckas och tar lärdom om du skulle misslyckas.
Av mig kan du förvänta dig ett tillitsfullt och relationellt ledarskap. Jag har stark tro på individen och att alla vill göra sitt bästa. Förväntningar som vi har på varandra ska vara tydliga och kommunicerade".Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förändringsarbete.Kvalifikationer
• Du är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut.
• Du bör vara väl bekant med att arbeta med IT-baserade schema-, planerings-, ekonomi- och dokumentationssystem.
• Du har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling.
• Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
• Du har B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av tidigare chefsuppdrag. Dina personliga egenskaper
Fundamentet för ditt ledarskap finner du i Härjedalens kommuns värdegrund:
"Jag är här för dem som bor, verkar i eller besöker Härjedalens kommun.
Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt.
Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet."
• Du har ett starkt engagemang för uppdraget och har ett tydligt medborgar- och medarbetarfokus.
• Din förmåga att samarbeta är mycket god och du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på mål och resultat.
• Ditt ledarskap kräver såväl prestigelöshet som mod och du leder, styr och coachar utifrån ett utvecklande ledarskap.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid.
• Chefsintroduktion samt ledarskapsutveckling och utbildningsinsatser inom aktuella verksamhets- och personalområden.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag i ett team där mångfald, kreativitet och samarbete är viktigt, där vi trivs på arbetet och tillsammans jobbar för Härjedalingarnas bästa!
Kontaktinformation
Anda Embretzen, Socialchef, 0680 - 176 59
Kenneth Bergman, Fackligt ombud Ledarna, 0680 - 163 60, kenneth.bergman@herjedalen.se
Anneli Stenberg, Fackligt ombud Vision, 0680 - 162 77, anneli.stenberg@herjedalen.se
