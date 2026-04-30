Enhetschef till Regnbågens vård- och omsorgsboende
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå
2026-04-30
Enhetschef med ett coachande ledarskap
Vad är din största drivkraft som ledare? Kanske handlar det om att locka fram det unika hos varje medarbetare för att bygga ett lag som trivs och utvecklas tillsammans? Eller om att varje dag få bidra till att människor får leva ett gott liv - på sina egna villkor? Då kan rollen som enhetschef inom vård och omsorg vara helt rätt för dig.
DIN ROLL
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Genom närvaro i verksamheten skapar du en tydlig och samstämmig bild av mål, uppdrag och utveckling - tillsammans med dina medarbetare. Med ditt tillitsbaserade och coachande ledarskap bygger du en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, engagemang och ansvar. Du ser till att medarbetarna både får utrymme att briljera i sitt arbete och möjlighet att växa i sina yrkesroller.
På Regnbågen arbetar du tillsammans med en chefskollega i ett delat ledarskap, där ni gemensamt ansvarar för verksamheten och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du blir en del av ett engagerat chefsteam med nära samarbete och tillgång till stödfunktioner inom HR, ekonomi, schemaläggning och rekrytering. I din roll har du även ett tätt samarbete med chefskollegor i området och stöd av en samordnare som bidrar med administrativt stöd och struktur i det dagliga arbetet. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt och bidrar till framtidens vård och omsorg i Skellefteå kommun.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget samt erfarenhet av ledarskap. Du är van att fatta beslut och prioritera i komplexa situationer, vilket skapar trygghet och tydlighet för både dig och dina medarbetare. Chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar är meriterande, liksom god kunskap och förståelse inom verksamhetsområdet vård och omsorg samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du strukturerad, trygg och samarbetsorienterad och du kan prioritera och fatta välgrundade beslut även när tempot är högt. Du kommunicerar tydligt och lyhört på svenska, både muntligt och skriftligt, och använder digitala verktyg effektivt i ditt arbete. Har du dessutom B-körkort ser vi det som meriterande.
Du ser varje individ, motiverar och skapar förutsättningar för utveckling. Du vet att det är i mötet med människor som det viktiga arbetet sker - och du har förmågan att bygga relationer som präglas av tillit, respekt och engagemang.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Socialkontoret jobbar vi för att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som gör skillnad i människors liv. Vi tror på att olika perspektiv och kompetenser gör oss starkare och vi hoppas att du vill bidra med dina. Här får du möjlighet att utvecklas, både i din roll och som person. Vi erbjuder en introduktion som ger dig en trygg och tydlig start i din nya roll samt en mentor som finns till hands för att stötta och vägleda dig under den första tiden. Du kommer att ha årsarbetstid vilket ger dig flexibla arbetstider. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med stora möjligheter - och vi ser fram emot att höra från dig.
Regnbågens vård- och omsorgsboende ligger i stadsdelen Anderstorp, i samma hus som hälsocentralen. Boendet har 46 lägenheter och här finns en uppskattad vinterträdgård. Busshållplats finns cirka 50 meter bort.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande
om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer
eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "713598".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun
)
931 85 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg
HR-partner, Rekryteringscenter
Therese Bergvall 0910-73 50 00
