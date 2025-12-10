Enhetschef till Rättspsykiatriska enheten
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du vara med och driva utvecklingen av den rättspsykiatriska vården tillsammans med oss? Vi söker nu en engagerad enhetschef till Rättspsykiatrin.
Allmänt
Verksamhetsområde 6 Psykiatri är ett av Skaraborgs Sjukhus nio verksamhetsområden. Psykiatriska kliniken har en rättspsykiatrisk enhet med verksamhet i Falköping samt allmänpsykiatrisk verksamhet med heldygnsvård med akutmottagning i Skövde, och en stor öppenvårdsverksamhet med mottagningar i Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Inom verksamheten finns även specialiserade mottagningar inom ätstörningsvård, äldrepsykiatri, LARO samt hjärnstimulering. Ledningsgruppen för verksamhetsområdet består av 15 personer inklusive verksamhetschef.
Den psykiatriska verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där man tillsammans arbetar för att komma fram med nya arbetssätt och vårdformer för att möta invånarnas framtida behov av psykiatrisk vård.
Rättspsykiatriska enheten på Skaraborgs Sjukhus i Falköping är en klass 2-enhet med 24 vårdplatser för personer dömda enligt Lag om Rättspsykiatrisk vård (LRV). Enheten har även ett öppenvårdsteam för patienter som inte längre har ett behov av inneliggande vård, men som är i behov av tät uppföljning. Enheten har ca 70 medarbetare och leds av två enhetschefer. Här arbetar psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, skötare, läkare, psykolog, kuratorer, arbetsterapeuter, verkstadsförmän, aktivitetspedagog, sekreterare. Under hösten har verksamheten utökats med 9 vårdplatser i säkerhetsklass 3 med ytterligare ca 30 medarbetare.
Våra moderna lokaler är utformade för att skapa en god arbetsmiljö för personalen och en läkande miljö för patienterna. Enheten är delaktig i kliniknära forskning för att förbättra den rättspsykiatriska vården och vi strävar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet. Just nu befinner oss nu i en spännande fas där vi kommer utveckla och utvärdera våra arbetssätt, i nära samarbete med andra rättspsykiatriska enheter i regionen.
Som enhetschef inom Verksamhetsområde 6 Psykiatri är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Ditt uppdrag är att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschefen och andra chefskollegor.
Du delar chefsansvaret med en annan enhetschef, vilket möjliggör ett effektivt ledarskap och samarbete kring enhetens utveckling. Du har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, med fokus på att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare genom aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och trivsel.
I ditt arbete kommer du att samverka med vårdgrannar som primärvård, kommun och habilitering. Du kan även komma att representera SkaS i regionövergripande uppdrag.
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning och tidigare erfarenhet av chefsoch ledarskap. Erfarenhet från psykiatrisk specialistvård och psykiatrisk utbildning är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha en hög kommunikativ förmåga, kunna se helheten och ha mod att fatta beslut och genomföra förändringar. Du ska ha en stark vilja att leda och utveckla dina medarbetare samt förmågan att skapa goda relationer och ge förutsättningar för en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att stödja dig i ditt chefsuppdrag erbjuder Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Sjukhus olika chefsutbildningar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och har ett ledarskaps- och chefsutvecklingsprogram.
Slutkandidater kommer att genomföra tester och intervjuer på Västra Götalandsregionens Center för chefsrekrytering.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, vilket hanteras av arbetsgivaren.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
