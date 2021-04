Enhetschef till Råd och stödenheten, Individ- och familjeomsorge - Oskarshamns kommun - Sjukvårdschefsjobb i Oskarshamn

Prenumerera på nya jobb hos Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun / Sjukvårdschefsjobb / Oskarshamn2021-04-13Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Att jobben finns här gör boendefrågan till en av våra viktigaste utmaningar och just nu ser vi flera spännande bostadsprojekt växa fram - en spännande satsning som knyter samman hamnområdet med stadskärnan och ytterligare förstärker den unika kopplingen mellan hav och land.Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö, samtidigt som vi ser staden växa även i utkanterna, med flera nya handelsområden.Det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med i framtiden. Vare sig det gäller prestationerna på idrottsarenan eller upplevelserna på scenen.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.Socialförvaltningen är en av de större arbetsplatserna i kommunen.Inom socialförvaltningens Individ och Familjeomsorg (IFO) finns det fem enheter varav tre enheter arbetar med ärenden gällande barn och familj; Utredningsenheten, Placeringsenheten samt Råd och stödenheten. De tre enheterna är samlokaliserade med närhet till övriga enheter inom IFO.Inom Råd och stödenheten finns verksamheterna familjebehandling, fältsekreterare samt familjerätt. Familjerättens verksamhet sker i samverkan med Hultsfreds kommun och Högsby kommun.2021-04-13Som enhetschef hos oss ingår du i ledningsgruppen för Individ- och familjeomsorgen. Du är underställd områdeschefen och du är chef för Råd och stödenhetens 19 medarbetare. I ditt uppdrag ingår det att du ska omvandla politiskt fastställda mål till effektiv verksamhet. Du fattar beslut utifrån delegation från Socialnämnden. Du har ekonomi- och personalansvar inom ditt område med tillhörande verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Inom verksamheten vill vi ligga i framkant och driva utvecklingsarbete och där har du som enhetschef en viktig roll. Tillsammans med ledning och övriga samverkansparter ser du till att IFO:s verksamhet fortsätter att vara framåtskridande och kvalitetssäkrad.Vi söker dig som har en adekvat högskole-/universitetsutbildning. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av rollen som chef eller arbetsledare samt erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorgen därtill erfarenhet av att ha arbetat i en politikerstyrd organisation.I din roll som enhetschef intar du ett coachande ledarskap och främjar samarbete, inflytande och delaktighet. Du har lätt för att sprida arbetsglädje och får dina medarbetare att utvecklas och växa. Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är något vi värderar högt. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är lugn och stabil och klarar av snabba förändringar. Du är drivande med god förmåga att initiera och leda och har uthållighet i att utveckla en verksamhet. Tjänsten kräver att du är strukturerad och organiserad med ett gott sinne för administration.Som enhetschef är det viktigt att du behärskar svenska språket, har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl i tal och i skrift på svenska. Vi använder oss utav en mängd olika datasystem som exempelvis Besched, WinLas, Public 360 och Treserva. Det är därför viktigt att du, förutom en grundläggande datavana, lätt kan ta dig an olika datasystem. B-körkort är även ett krav.ÖVRIGTLöpande rekrytering kan komma att ske, välkommen med din ansökan redan idag!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-11-01.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-23Oskarshamns kommun5689078