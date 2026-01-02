Enhetschef till psykologenhet inom rättspsykiatrin
Region Sörmland / Psykologjobb / Katrineholm Visa alla psykologjobb i Katrineholm
2026-01-02
Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Nu finns möjligheten att bli enhetschef för psykologenheten på ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus - Regionsjukhuset Karsudden. Under de tre senaste åren har psykologenheten utvecklats och vuxit markant, fem av sex psykologer och två PTP-psykologer har tillkommit till enheten. Det nyligen sammansatta teamet söker nu en driven chef som vill vara med och forma arbetsgruppen och ge dem de förutsättningarna de behöver för att göra ett gott jobb. Vår tidigare enhetschef för enheten har gått vidare till uppdraget som sektionschef för vårdavdelningarna och därför öppnas nu dörrarna upp för Dig att söka ett utmanande, utvecklande och samhällsviktigt jobb. Kom och jobba med oss!
Sjukhuset är ett ledande rättspsykiatriskt sjukhus i framkant som ständigt utvecklas. I och med ett gediget utvecklingsarbete har psykologenheten vuxit och sjukhusets psykologer har en central och viktig roll i omvårdnadsteamen. Som psykologenhetschef på sjukhuset har du ett övergripande ansvar för psykologisk behandling, metod och utveckling, direkt underställd verksamhetsområdeschef.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef över psykologenheten kommer du att leda arbetet med den psykologiska behandlings- och metodutvecklingen samt ha personalansvar över psykologer och PTP-psykologer. Din chef är verksamhetsområdeschef för sjukhuset och som stöd i ditt arbete finns flera funktioner som ledningsstöd i kvalitet- och säkerhetsfrågor, ekonomi och HR. Du leder och utvecklar dina medarbetare, på grupp- och individnivå, med målet att möjliggöra bästa möjliga vård för patienterna.
I rollen ingår förutom personalansvar även ansvar för arbetsmiljö samt ekonomi enligt delegation.
Våra psykologer arbetar med strukturerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete syftande till att ge ett psykologiskt perspektiv på patientens förmågor och färdigheter. Psykologerna vid sjukhuset ska utifrån psykologisk kompetens kunna erbjuda handledning och stöd till övriga professioner i organisationen, samt bidra till verksamhetens mål och kvalitetsarbete. Arbetet genomsyras av principerna om personcentrerad vård syftande till att förebygga återfall i brott av allvarligt slag. Du som enhetschef skapar förutsättningar till ett medarbetardrivet team där tankar, idéer och samarbeten frigörs.
Du har stora möjligheter till utveckling i din roll och kommer tillföra ett viktigt bidragande perspektiv i att leda vår psykologiska behandling och utveckling.
Din kompetens
Du är legitimerad psykolog och har erfarenhet av forensiskt arbete liksom arbete inom beroendevård, psykiatri eller habilitering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef, att du har god förmåga att se sammanhang och helhet och en väl utvecklad förmåga att samarbeta både internt och externt.
Vi vill forma en chefslinje med modiga chefer, som både är mål- och resultatinriktade, men som också vill stimulera medarbetares kompetens och skapa möjligheter för all personal att ta ett större ansvar, våga prova nya idéer och utveckla verksamheten. För att bygga upp detta ser vi att du är lösningsfokuserad, har pedagogisk förmåga, är inlyssnande och prestigelös i ditt förhållningssätt.
Då vi arbetar i förändring ställs höga krav på tillit, flexibilitet, samarbetsförmåga, positiv anda och uthållighet.
I rekryteringen kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidaretjänst på heltid (100%), tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetsområdeschef Jörgen Bragner,
Sektionschef vårdavdelningar Gustaf Hilding,
Fackliga ombud,
samtliga nås via Bevakningscentralens växel på 0150-56010.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Om oss
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett rättspsykiatriskt sjukhus med 155 vårdplatser, som erbjuder högspecialiserad rikssjukvård. Här vårdas merparten av patienterna enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).Målet för rättspsykiatrisk vård handlar om att förbättra enskilda patienters psykiska hälsa för att klara ett liv i samhället. Rättspsykiatrisk vård ska även beakta samhällsskyddet genom att vården arbetar för att förebygga återfall i brott. På Regionsjukhuset Karsuddens präglas vården och behandlingen av ett personcentrerat arbetssätt där varje enskild patient inkluderas i planeringen och utförandet av sin vård i syfte att uppnå målet. För våra medarbetare erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling i en engagerad, kunskapsintensiv och lärande organisation. Vi erbjuder personalövernattning för pendlare samt restaurang och personalgym på vårt personaltorg. Genom delaktighet skapar vi tillsammans Regionsjukhuset Karsudden, - ett sjukhus för framtiden.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
