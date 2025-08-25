Enhetschef till Psykiatrisk specialistmottagning Nacka
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker en driven och engagerad enhetschef till vår psykiatriska specialistmottagning belägen i Nacka.
Om psykiatrisk specialistmottagning Nacka
Psykiatrisk specialistmottagning Nacka är en mottagning som blev en del av Psykiatri Södra Stockholm den 1 april 2025. Vi erbjuder högkvalitativ vård och stöd till individer med psykisk ohälsa. Vårt mål är att skapa en trygg och inspirerande miljö där både patienter och personal kan växa och trivas. Genom nära samarbete och tvärprofessionellt arbete strävar vi efter att erbjuda individanpassad och evidensbaserad behandling.
Ditt arbete som enhetschef
Inom Psykiatri Södra Stockholm arbetar vi med parledarskap vilket innebär ett nära samarbete med mottagningens medicinskt ansvariga läkare (MAL). Tillsammans ansvarar ni för att leda och utveckla enheten genom att använda befintliga resurser och att driva enhetens ständiga förbättringsarbete framåt. Det innebär att ni ansvarar för enhetens budget, arbetsmiljö, måluppfyllelse, resultat, patientarbete och utveckling inom överenskomna resursramar.
Enhetschefen ingår i öppenvårdsektionens ledningsgrupp.
Enhetschef har, tillsammans med den medicinskt ansvariga läkaren (MAL), ansvaret för att säkerställa att öppenvården bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, att lagar och förordningar följs, att medicinska prioriteringar görs, att vården ges på ett patientsäkert sätt och med respekt för individens autonomi och alla människors lika värde i enlighet med SLSO:s vårdprocesser och personcentrerad vård.
Våra förväntningar på dig
Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal med erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård är ett krav. Det är meriterande att ha haft en chefsroll inom psykiatri med ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån evidens och SLSO; s vårdprocesser.
Vi söker dig som är strukturerad och tar ansvar för att nå verksamhetens mål och visioner. Du ska vara flexibel samt initiera och driva förändringsarbete på enheten.
Som person är du kommunikativ och arbetar för att upprätthålla god stämning. Du är tydlig och motiverande i ditt ledarskap och ger medarbetarna möjligheter att utvecklas genom feedback och uppföljning av mål. Du har en förmåga att förstå och lösa komplexa problem, snabbt sätta dig in i uppkomna situationer på enheten och har ett intresse för personalfrågor och arbetsmiljö.
Det är meriterande att ha haft en chefsroll inom psykiatri med ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån evidens och SLSO; s vårdprocesser.
Eftersom ledarskapet delas med en annan chef dvs MAL så är det mycket viktigt att du tycker om att samarbeta med andra för att lösa problem, utveckla verksamheten mm.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill att arbetet ska ge energi och strävar därför efter att arbeta i processer som ska bidra till en god vård där välbefinnande för både patienter och medarbetare är målet. Vi är i en spännande utvecklingsfas och för dig med intresse för utvecklingsarbete är det en möjlighet att få fortsätta resan framåt tillsammans med oss.
Du anställs i din grundprofession på Psykiatri Södra Stockholm och får ett chefsförordnande på 3 år med möjlighet till en eventuell förlängning.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess. Kliniken tillämpar SLSO:s riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatrisk specialistmottagning Nacka Kontakt
Carina Forsberg 08-12341264 Jobbnummer
9475029