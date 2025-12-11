Enhetschef till Psykiatrisk mottagning B, Sundsvall
2025-12-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning B är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin som främst bedömer, utreder och behandlar patienter som lider av bipolär problematik av medelsvår eller svår karaktär samt annan specialistpsykiatrisk samsjuklighet. Vi tar emot patienter från 18 år och uppåt. Behandling består av terapeutiska interventioner både individuellt och i grupp, psykopedagogiska interventioner och läkemedelsbehandling. Vårt mål är att erbjuda kvalificerad diagnostik och behandling utifrån vetenskap och kliniskt beprövade metoder. På mottagningen arbetar vi i team med bred kompetens i form av psykolog, sjuksköterska, läkare, kurator, behandlingsassistent, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, rehabiliteringskoordinator och medicinsk sekreterare.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Du har en god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Tillträde enligt överenskommelse.
Enhetschef till Psykiatrisk mottagning B, SundsvallPubliceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i länsklinikens ledningsgrupp. Du har ansvar, på enhetsnivå, över:
arbetsmiljö
personal
budget
Du förväntas också ha en helhetssyn på klinikens verksamhet. Arbetet ställer krav på en god samverkan och samarbetsförmåga med andra enheter inom kliniken, verksamheter inom regionen och andra samhällsaktörer.
Du ska i din roll som enhetschef:
leda enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete
medverka vid planering och uppföljning av verksamheten
Genom öppenhet och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår därigenom goda resultat. Ett omfattande förändringsarbete pågår inom hela sjukvården i Västernorrland och även inom Länsverksamheten Psykiatri. Det är därför viktigt att du är intresserad av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter att prova nya vägar att organisera vården på.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har relevant utbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård eller annan likvärdig utbildning med relevans för verksamhetsområdet
Det är meriterande om du
Har god kännedom om psykiatrisk vård och dess organisation
Har erfarenhet av chefs-/ledningsarbete
Har utbildning inom chefs- och ledarskap
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Ledarskap
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Flexibel
Kommunikativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
