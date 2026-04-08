Enhetschef till projekt- och fastighetsenheten
2026-04-08
Ditt uppdrag
Vill du ta en nyckelroll i utvecklingen av Söderhamns kommun?
Söderhamns kommun söker nu en engagerad och trygg enhetschef som vill leda projekt- och fastighetsenheten. Enheten består av elva medarbetare i roller som fastighetsförvaltare, byggprojektledare, lokalsamordnare och SBA-samordnare.
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för personal, verksamhet och budget. Du leder, coachar och utvecklar dina medarbetare samt driver arbetssätt och processer i linje med enhetens, sektorns och kommunkoncernens mål.
I uppdraget ingår:
• att driva och samordna strategiskt viktiga projekt och frågor med fokus på helheten.
• att ansvara för att utveckla och förvalta kommunens fastighetsbestånd med fokus på
drift, ekonomi och långsiktig utveckling.
• att leda Fastighetsrådet och arbeta för ett hållbart, effektivt och samordnat
lokalnyttjande.
• att agera kommunens ombud i funktionsavtalet och säkerställa effektiv drift i
samverkan med det kommunala bolaget.
Du ingår i ledningsgruppen för Operativ samhällsbyggnad, där du tillsammans med övriga chefer och kollegor har ett gemensamt ansvar för samhällsbyggnadsarbetet. Ledningsgruppen är en central plattform för samarbete, samordning och gemensamma prioriteringar - både strategiskt och operativt. Som medlem i ledningsgruppen har du ett aktivt ledningsansvar för helheten och bidrar till att driva både strategiska och operativa beslut i nära samverkan.
Beskrivning av arbetsplatsen
Operativ samhällsbyggnad är ett av fyra verksamhetsområden inom sektor Samhällsservice. Inom verksamhetsområde operativ samhällsbyggnad ingår myndighet, detaljplan, kart-, mät- och GIS-verksamhet, förvaltning av kommunens tillgångar samt projektkontor.
Din kompetens
Vi söker dig som är prestigelös, lösningsorienterad och har förmåga att se till helheten. Du har sakkunskap och praktisk erfarenhet inom fastighet och projekt samt god förståelse för budget, fastighetsekonomi och investeringsfrågor. Du är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt.
Vi ser gärna att du har chefserfarenhet samt god kunskap om AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).
Akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, fastighet, teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
826 80 SÖDERHAMN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamn Kontakt
Petter Lönngren, Vision 0270-75000
