Enhetschef till projekt och fastighetsenheten Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, sektor samhällsservice / Chefsjobb / Söderhamn Visa alla chefsjobb i Söderhamn
2026-07-21
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Ditt uppdrag
Projekt- och fastighetsenheten har en viktig roll i utvecklingen och förvaltningen av kommunens lokaler och fastigheter. Nu söker vi en enhetschef som vill leda arbetet framåt tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.
Som enhetschef ansvarar du för en verksamhet som spänner över både fastighetsförvaltning och byggprojekt. Tillsammans med elva medarbetare i roller som fastighetsförvaltare, byggprojektledare, lokalsamordnare och SBA-samordnare arbetar ni med att skapa hållbara och välfungerande miljöer för kommunens verksamheter och invånare.
Det här är en roll med många perspektiv att väga samman. Du behöver kunna se helheten och skapa balans mellan verksamheternas behov, ekonomiska ramar, tekniska förutsättningar och långsiktiga investeringar. Frågorna varierar från strategisk lokalförsörjning och fastighetsutveckling till projektstyrning, upphandling och ekonomi.
Du ingår i ledningsgruppen för Operativ samhällsbyggnad, där du tillsammans med övriga chefer och kollegor har ett gemensamt ansvar för samhällsbyggnadsarbetet. Ledningsgruppen är den centrala plattformen för samarbete, samordning och gemensamma prioriteringar – både strategiskt och operativt. Som medlem i ledningsgruppen har du ett aktivt ledningsansvar för helheten och bidrar till att driva både strategiska och operativa beslut.
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för personal, verksamhet och budget. Du leder, coachar och utvecklar dina medarbetare samt driver arbetssätt och processer i linje med kommunens mål. Rollen innebär ett helhetsansvar för kommunens fastighetsbestånd samt för genomförandet av investeringsprojekt, från tidiga förstudier till färdigställda byggnationer.
För att lyckas i rollen behövs erfarenhet och sakkunskap inom fastighetsförvaltning, där både strategiska och operativa frågor har ingått samt kunskap om byggprocessen och gärna även erfarenhet av att driva byggprojekt i beställarroll, med ansvar för tid, kostnad och kvalitet. Du behöver ha en ekonomisk förståelse och vana att arbeta med budget, prognoser och uppföljning, både inom drift och investering. Du förväntas kunna prioritera mellan olika behov och säkerställa att resurser används på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.
En viktig del av rollen är att säkerställa väl genomarbetade beslutsunderlag inför investeringar samt att skapa effektiva och strukturerade arbetssätt. Du har god förståelse för entreprenadjuridik och erfarenhet av att arbeta med standardavtal såsom AB, ABT och ABK. Erfarenhet av offentlig upphandling och god förståelse för LOU är meriterande.
Som ledare är du, trygg och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i din enhet. Du arbetar strukturerat och målinriktat, med ett fokus på att utveckla både verksamhet och medarbetare. Rollen innebär många kontaktytor, såväl internt som externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Operativ samhällsbyggnad är ett av fyra verksamhetsområden inom sektor Samhällsservice.
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning inom bygg, miljö, livsmedel, hälsa och bostadsanpassning samt för detaljplanering, kart-, mät- och GIS-verksamhet, gatu-, park-, mark- och fastighetsförvaltning samt projekt.
Verksamhetsområdet består av enheterna Tillsyn och prövning, Mark och förvaltning samt Projekt och fastighet.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett hållbart, attraktivt och växande Söderhamn där människor vill bo, verka och leva.
Din kompetens
Vi söker dig som är prestigelös, lösningsorienterad och har förmåga att se till helheten. Du har sakkunskap och erfarenhet inom fastighet och projekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor och en förståelse för de förutsättningar som råder i en politiskt styrd organisation.
Vi ser gärna att du har chefserfarenhet
Akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, fastighet, teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B‐körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice Kontakt
Petter Lönngren, Vision 0270-75000 Jobbnummer
10008382