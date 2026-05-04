Enhetschef till personlig assistans och stöd
2026-05-04
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Inom Avdelningen för LSS personlig assistans och stöd arbetar 6 enhetschefer med verkställighet av insatser enligt LSS personlig assistans, ledsagarservice, avlösning, korttidsverksamhet, korttidsvistelse, lägerverksamhet, kontaktpersonsuppdrag och uppdrag som stödfamiljer. Nu söker vi en enhetschef som vill vara med och utveckla framtidens LSS tillsammans med oss.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel och restauranger.
Arbetsuppgifter
Vi befinner oss i en utvecklingsresa där fokus ligger på att stärka kvaliteten och möta framtidens behov inom LSS. Arbetet innefattar bland annat att utveckla arbetssätt, implementera digitala lösningar och ett fortsatt fokus på rättssäkerhet och individens behov. Som enhetschef ansvarar för enheter inom personlig assistans och stöd och samarbetar nära fem chefskollegor samt personliga assistenter, administrativa samordnare, metodutvecklare och övriga stödfunktioner.
Som enhetschef ansvarar du för den dagliga driften av verksamheten. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du arbetar både operativt och strategiskt och är en aktiv del av ledningsgruppen. Samarbete och samverkan är viktiga framgångsfaktorer i uppdraget.
I uppdraget ingår bland annat att:
* leda, planera och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
* säkerställa god kvalitet och rättssäkerhet i insatserna
* ansvara för budget, ekonomi och resursplanering
* leda och utveckla medarbetare samt arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor
* bidra till ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap
* driva och bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbeteKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
* Beteendevetenskaplig högskoleutbildning såsom socionom, personalvetare eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbetsledande funktion inom vård- och omsorg.
* God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort
Meriterande för tjänsten är:
* Erfarenhet av att driva och slutföra projekt inom förändringsledning och utvecklingsarbete.
* Erfarenhet av att införa eller implementera digitala system och välfärdsteknik.
* Tidigare erfarenhet av ledarskap
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som trivs i förändring och motiveras av att utveckla verksamheter tillsammans med andra. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet, och bygger förtroendefulla relationer genom ett närvarande och kommunikativt ledarskap.
För att lyckas i rollen behöver du vara en samarbetsorienterad person som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en god förmåga att skapa och utveckla relationer, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig tydligt, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Intervjuer sker via teams 22/5 och fysiskt på plats 29/5.
Vi använder oss av tester för en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Om du blir en av våra slutkandidater kommer en bakgrundskontroll att göras och före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du kan beställa utdraget här: https://polisen.se
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322288".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
441 55 ALINGSÅS
För detta jobb krävs körkort.
Alingsås kommun, Avdelning LSS för assistans och stöd
Vision
Perina Shojaei Arzil perina.shojaei-arzil@alingsas.se 0322-616674
