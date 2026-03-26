Enhetschef till personlig assistans.
Om arbetet
Vi söker en enhetschef som ska leda arbetet inom personlig assistans, ledsagare och avlösare enligt LSS i Håbo kommun.
Trivs du med att leda på distans?
Arbetet innebär distansledarskap där du coachar och stödjer medarbetare som utför insatser i brukares privata hem, i uppdraget ingår att säkerställa att insatser utförs enligt beslut och gällande lagstiftning.
I dagsläget har enheten ansvar för 10st assistansuppdrag, assistansens omfattning varierar och utformas efter uppdraget i nära samarbete med berörda.
På enheten finns en samordnare som stöd i administrativa frågor och daglig drift.
Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer. Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
- Personalansvar (rekrytering, schemaläggning, medarbetarsamtal, arbetsmiljöansvar).
- Ekonomiskt ansvar (budget, uppföljning).
- Kvalitetsansvar i enlighet med SOSFS 2011:9 (avvikelser, lex Sarah, egenkontroller).
- Säkerställa delaktighet i att insatser utförs enligt beslut och uppdrag.
- Driva och genomföra förbättringsarbete och utvecklingsinsatser.
- Aktiv omvärldsbevakning.
I din roll som chef har du tillgång till nödvändiga stödfunktioner för bland annat HR, ekonomi, verksamhetssystem och uppföljningsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av en chefsroll, gärna inom personlig assistans eller annat område inom LSS. Du skall vara väl förtrogen med LSS.
Du skall ha en relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av samverkan med legitimerad personal då det ingår i rollen och då enheten har ett tätt samarbete med såväl sjuksköterska som rehabpersonal.
Tjänsten kräver att du har god datorvana och behärska svenska flytande i både tal och skrift samt har körkort B.
Håbo kommun är finskt förvaltningsområde varpå kunskaper i finska språket är meriterande.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen skall du ha ett genuint intresse för personlig assistans och medarbetarnas arbetsmiljö.
Du skall vara självgående och strukturerad, kunna organisera ditt och enhetens arbete på ett självständigt och effektivt sätt. Du skall ha en god förmåga att fånga upp frågor och problem som du hanterar tryggt och säkert.
Som ledare är du ett föredöme, visar omtanke och är inspirerande och motiverar dina medarbetare. Du är tydlig i ditt sätt att leda och har ett coachande förhållningssätt. Du leder med tillit, delegerar med förtroende och skapar engagemang genom att visa riktning och mening. Du värdesätter samarbete och bidrar till en kultur där vi arbetar tillsammans, för kommunens och invånarnas bästa.
Din ambition är att fortsätta att utveckla ditt ledarskap såväl individuellt som tillsammans med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för hemtjänst & pers assistans Kontakt
Matilda Norell 0171-24915 Jobbnummer
9820764