Enhetschef till Personlig assistans
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Katrineholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Katrineholm
2026-02-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Nu söker vi en enhetschef till funktionsstöd med ansvar för Personlig assistans - en ledare som vill utveckla verksamheten och skapa kvalitet och trygghet för brukarna. Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp med 12 andra enhetschefer och en resurschef, där vi tillsammans bidrar till arbetsglädje, god arbetsmiljö och ett öppet klimat. Tillsammans med dina chefskollegor ingår du i ledningsgruppen för funktionsstöd som leds av verksamhetschef. Låter detta intressant och känner du engagemang för funktionsstödsområdet? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att insatserna som brukarna får är av god kvalitet. Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna och chefer på andra enheter. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör ditt område, verksamhetsområdet funktionsstöd samt förvaltningen som helhet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet, är en närvarande ledare och ser till att arbetsgruppen har rätt förutsättningar. Genom att planera och prioritera arbetet säkerställer du att tidsramar hålls och att bemanningen är anpassad efter behov. Du motiverar och stärker dina medarbetare genom stöd och handledning samt identifierar behov av kompetensutveckling, förbättrade arbetssätt och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du har god datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system. Arbetet kräver att du har B-körkort för manuell växellåda då du behöver kunna förflytta dig med bil i tjänsten. Du som söker har tidigare erfarenhet av arbete som chef och ledare inom offentlig och/eller kommunal verksamhet där du har ansvarat för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har erfarenhet av arbete som chef inom funktionsstödområdet och är väl insatt i lagstiftning inom området som avser SoL, LSS, HSL samt arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha personlig mognad för att fatta välgrundade beslut i en komplex verksamhet. Du arbetar nära både medarbetare och kollegor i andra enheter, och din samarbetsförmåga, lyhördhet och tydliga kommunikation skapar en positiv arbetsmiljö och främjar ett effektivt samarbete. Genom att motivera och engagera dina medarbetare säkerställer du att teamet arbetar mot gemensamma mål och får rätt förutsättningar för att lyckas. Ditt ekonomiska tänkande gör att du förstår sambandet mellan resurser och kvalitet, vilket hjälper dig att balansera verksamhetens behov med budgetmässiga ramar. Med en god helhetssyn ser du hur olika delar av organisationen påverkar varandra och anpassar arbetet utifrån omvärldens förändringar. Genom att kombinera dessa egenskaper med din erfarenhet och kompetens blir du en nyckelperson i verksamhetens utveckling och bidrar till att våra brukare får den bästa möjliga omsorgen.
ÖVRIGT
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305148/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Elander Johanna.elander@katrineholm.se 0150-572 66 Jobbnummer
9737060