Enhetschef till personlig assistans
Örnsköldsviks kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örnsköldsvik
2025-11-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Funktionsstöd är ett av tre verksamhetsområden i välfärdsförvaltningen.
Vårt uppdrag är att säkerställa att medborgare som beviljats stöd, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (socialpsykiatri och boendestöd), ska kunna leva ett självständigt och oberoende liv, där självbestämmande och delaktighet är ledord.
Vårt stöd ska göra skillnad på riktigt!
Verksamhetsområdet är indelat i ett strategiskt och taktiskt ledningsteam och tre operativa ledningsgrupper - boende, daglig verksamhet och personlig assistans. De operativa ledningsgrupperna ansvarar för att styra och leda det dagliga arbetet för att säkerställa att verksamhetsområdets strategier och visioner förverkligas.
Vi söker nu en driven, strukturerad och målmedveten enhetschef till vårt team inom personlig assistans. Du kommer, tillsammans med dina två kollegor, driva de operativa frågorna och fortsätta bidra till att utveckla verksamheten för att möte framtidens utmaningar.
Du kommer vara direkt underställd verksamhetschefen.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef inom personlig assistans har du det övergripande ansvaret för personal, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö i din enhet. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du en hög kvalitet i det individuella stödet som ges med utgångspunkt från funktionsstöds verksamhetsidé;
"Inom funktionsstöd säkerställer vi rätten till ett självständigt liv och tillgång till ett individuellt anpassat stöd där delaktighet och självbestämmande är i fokus."
Genom ett nära samarbete med brukare, anhöriga och andra aktörer bidrar du till att göra verklig skillnad i människors liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, exempelvis socionom eller beteendevetenskap, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap, och förändringsarbete, gärna från liknande verksamhet. Du har goda kunskaper inom verksamhetsområdet samt gällande lagstiftning.
Som enhetschef är det viktigt att du har goda kunskaper inom ekonomi och schemaläggning och att du har förmåga att skapa goda förutsättningar för delaktighet och samverkan både externt och internt. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, mod att fatta beslut och förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, ser uppföljning och återkoppling som ett viktigt verktyg i ledarrollen och du gillar att ha många bollar i luften samtidigt.
Giltigt körkort med lägst behörighet B är ett krav. Tillgång till egen bil är meriterande då resor till våra olika arbetsplatser är vanligt förekommande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
