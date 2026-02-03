Enhetschef till Parkdrift i Upplands Väsby Kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-02-03
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du leda ett viktigt samhällsuppdrag och bidra till att skapa välskötta, trivsamma och hållbara utemiljöer för kommunens invånare? Vi söker nu en närvarande och engagerad Enhetschef till Parkenheten, med ansvar för drift och underhåll av kommunens grönområden som drivs i egen regi inom kommunen.
Vi erbjuder dig
Vi är stolta över gata/park-driftens medarbetare som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv. Du kommer att vara med och utveckla kommunens hållbarhet och livskraft. Vi är en positiv och handlingskraftig grupp som drivs av att leverera en förstklassig service till våra medborgare och besökare i kommunen. Nu kan just du få en spännande möjlighet till att vara med och göra vår kommun ännu bättre.Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Parkenheten ansvarar för skötsel, utveckling och långsiktig förvaltning av kommunens gröna miljöer. Det innebär daglig drift och säsongsanpassat underhåll av parker, planteringar, naturmark och gångstråk som bland annat innefattar gräsklippning, ogräsrensning, planteringsarbete, bevattning, sly- och röjningsarbeten, samt skötsel av grus- och naturstigar. Hos oss arbetar du nära verksamheten och leder ett team som varje dag gör konkret skillnad i medborgarnas vardag.Om tjänsten
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp parkenhetens verksamhet. Du ansvarar för ett team om ca: 13 medarbetare, varav en arbetsledare för naturdriften, som arbetar praktiskt med skötsel och drift av kommunens grönområden.
Du ett övergripande ansvar för:
• Planering, drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, lekplatser och vägskyltar.
• Budgetarbete, där du ansvarar för enhetens driftsbudget och säkerställer en ekonomiskt hållbar verksamhet.
• Personal- och arbetsmiljöansvar, inklusive planering, uppföljning och utveckling av medarbetare.
• Verksamhetsutveckling, där du tillsammans med dina medarbetare arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet, service och långsiktighet.
• Hög närvaro i verksamheten, där du leder nära, följer upp arbetet på plats och säkerställer att arbetsuppgifter utförs på ett tryggt och effektivt sätt.
• Att agera snabbt när behov uppstår och hantera ärenden som kräver prioritering och tydliga beslut.
I rollen samarbetar du med interna och externa aktörer för att skapa trygga och välfungerande miljöer för kommunens invånare och besökare.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som är trygg både som person och i din yrkesroll. Du fungerar som en stabil punkt i teamet och har förmågan att skapa förtroende genom ditt sätt att kommunicera, leda och samarbeta.
Vi ser att du har:
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som chef med personal-, ekonomi- och budgetansvar.
• Erfarenhet inom park, markskötsel, drift, teknisk verksamhet eller liknande område är meriterande men inte krav. Vi ser gärna att du har god förståelse för drift och praktiskt arbete inom park- eller grönyteskötsel.
• Körkort B.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person är du:
• Samarbetsorienterad och prestigelös, med förmåga att skapa goda relationer i teamet.
• Hänsynstagande och lyhörd, med förmåga att samverka och bidra i projekt.
• Nyfiken på andras perspektiv och van att arbeta inkluderande.
• Noggrann och strukturerad, med fokus på kvalitet i både planering och utförande.
• Lösningsorienterad, med ett pragmatiskt och praktiskt angreppssätt.
• En person som ser helheten och förstår värdet av långsiktig utveckling av utemiljöer.
• Förmåga att fatta beslut och prioritera även när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Andreas Christiansen 073-3512757 Jobbnummer
9721610