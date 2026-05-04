Enhetschef till Ortopedimottagning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha möjlighet att påverka, förändra och utveckla en av Sveriges största ortopediska verksamheter? Då ska du söka denna tjänst! Vi välkomnar nu en ny enhetschef till Ortopedimottagningen i Lund, som är en del av Verksamhetsområde (VO) ortopedi.
VO ortopedi består av cirka 500 medarbetare fördelat inom öppen- och slutenvård. Öppenvården består av mottagningar, sekretariat, fysioterapi och arbetsterapi. Slutenvården består av tre avdelningar där vi arbetar i tvärprofessionella team. Verksamheten bedriver såväl högspecialiserad vård som bred ortopedisk verksamhet och har enheter i både Malmö och Lund. Vi fokuserar på vård, forskning och utbildning, vilket är grunden för en förbättrad vård och förhöjning av människors livskvalité.
Varje år tar vi emot cirka 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6 700 inneliggande patienter. Våra patienter är både barn och vuxna. Vi arbetar i tvärprofessionella team där samarbete och service är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi har ett tätt samarbete med sekreterare, läkare, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut som också finns på mottagningen. Vi samarbetar även med Ortopedimottagningen i Malmö, Trelleborg och Ängelholm.
Vill du ingå i vårt kompetenta team? Teamet som du leder består av sjuksköterskor och undersköterskor med ett stort engagemang för arbetsplatsen och patienterna. Vi som arbetar här, har en stor kompetens inom våra arbetsområden. Vi är vana vid att arbeta självständigt men trivs med en närvarande chef som kan stötta i de utmaningar som det stora patientflödet ibland medför.
Ord från personalen:
Skulle du vilja bli vår nya chef och ingå i vårt väl inarbetade team? Du kommer att arbeta med en arbetsgrupp som har lång arbetslivserfarenhet och som alltid arbetar lösningsfokuserat för våra patienters skull. Vi är också vana vid att arbeta med frihet under ansvar och förvaltar det väl. Ortopedimottagningen i Lund är en väletablerad enhet där alla har ett stort engagemang för sin arbetsplats och våra patienter. Med Region Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt arbetar vi varje dag för att ge våra patienter ett bra bemötande och omhändertagande. Ett kvitto på detta är att vi ofta får fina lovord av patienter, personal, anhöriga och studenter för vårt fina bemötande. Detta är vi mycket stolta över!
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/
Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef till vår mottagning i Lund som vill fortsätta driva verksamheten framåt.
Inom VO ortopedi arbetar vi övergripande för att skapa en arbetsplats där alla personalgrupper trivs och har goda förutsättningar för samarbete och utveckling. En av dina viktigaste arbetsuppgifter som enhetschef är att arbeta för att skapa en god arbetsmiljö som gör att alla känner arbetsglädje och ömsesidig respekt för varandra. På enheten verkar alla olika yrkeskategorier och det är en viktig del i rollen att vara en samlande kraft och främja det samarbetet på olika sätt.
I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du sätter upp kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål med fokus på patienten samt arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för att nå dem. Du ingår i verksamhetsområdets närledningsgrupp för öppenvården tillsammans med områdeschef, enhetschefer och sektionschefer. I närledningsgrupperna arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv för hela verksamhetsområdet med fokus på att driva verksamheten framåt. Rapportering görs till områdeschef, där arbetet sker i nära samråd. Vi förutsätter att du etablerar ett nära samarbete med andra enhetschefer. Till ditt stöd har du även HR-specialist, ekonom och verksamhetsutvecklare.
För att skapa bra förutsättningar och stöd för dig i ditt ledaruppdrag erbjuder vi dig möjlighet till men
Vi välkomnar dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Vi ser det som en fördel om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbeten.
Som person är du både handlingskraftig, modig och lyhörd i ditt ledarskap. Du har integritet samt en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi ser att ett bra ledarskap kräver både struktur och kultur. I din roll som enhetschef agerar du som en förebild i många olika sammanhang där båda delarna behövs. Du är engagerad och ser positivt på förändringsarbete. Du har förmågan att vara såväl inspirerande som stöttande och du skapar arbetsglädje. Vidare har du ett närvarande samt coachande ledarskap. Vi ser även att du har god förmåga att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv så att målen och överenskomna resultat uppnås.
Vi önskar att du tillsammans med gruppen arbetar aktivt med Region Skånes värdeord, välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi planerar för intervjuer fysiskt i Lund på eftermiddagen den 26 maj. Vi kan komma att tillämpa löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323005".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Områdeschef
Maria Mathioudaki 0768-87 03 78
