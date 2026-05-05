Enhetschef till öppenvårdspsykiatrisk mottagning - WeMind Jakobsberg
Wemind AB / Sjukvårdschefsjobb / Järfälla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Järfälla
2026-05-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Järfälla
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Tyresö
, Värmdö
eller i hela Sverige
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
WeMind Jakobsberg
WeMind Jakobsberg är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri, belägen på Jakobsbergs sjukhus. Här arbetar ett kompetent team om cirka 30 medarbetare med bred erfarenhet och ett gemensamt fokus: att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad psykiatrisk vård med patienten i fokus.
Efter en verksamhetsövergång står mottagningen inför en spännande utvecklingsfas där arbetssätt och struktur anpassas till ett nytt vårdavtal. Nu söker vi en erfaren och trygg ledare som vill ta en nyckelroll i denna förändringsresa.
Om rollen
Som enhetschef på WeMind har du ett helhetsansvar för verksamheten, från patientsäkerhet och vårdkvalitet till ekonomi, arbetsmiljö och medarbetarutveckling.
Du leder och utvecklar verksamheten i nära samarbete med medicinskt ansvarig läkare och biträdande enhetschef samt driver implementeringen av WeMinds vårdkoncept, som bygger på evidensbaserade metoder och strukturerade, effektiva arbetssätt.
I rollen ingår att:
Leda och utveckla teamet i det dagliga arbetet
Driva förändrings- och förbättringsarbete kopplat till nya krav och arbetssätt
Säkerställa hög kvalitet, god patientsäkerhet och uppföljning av resultat
Skapa engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö
Du har stöd av WeMinds centrala funktioner inom bland annat HR, ekonomi, vårdkvalitet och kommunikation, samt ett nära samarbete med andra enhetschefer inom organisationen. Du rapporterar till Chef öppenvårdspsykiatri Stockholm.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning och möjlighet till löneväxling
En organisation med korta beslutsvägar och ett nära, aktivt ledarskap
Möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet i förändring
Läs mer om vårt erbjudande på vår karriärsida.
Om dig
Du är en stabil och tydlig ledare som trivs i en roll där operativt arbete kombineras med strategiskt ansvar. Du har förmåga att prioritera, strukturera och skapa framdrift, även i perioder med högt tempo och förändring. Du värdesätter en god arbetsmiljö och drivs av att utveckla både verksamhet och människor.
Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom psykiatri eller annan hälso- och sjukvård
Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och resultatansvar
Meriterande:
Klinisk erfarenhet inom din profession
Erfarenhet av att leda förändringsarbete och implementera nya arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram
Erfarenhet av uppföljning och mätning av vårdutfall
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%
Placering Jakobsberg
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Lena Lundholm, Chef ÖVP Stockholm, på 073-856 80 24 eller lena.lundholm@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Lena Lundholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678715-1982490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Birgittavägen 4A (visa karta
)
177 31 JÄRFÄLLA Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9892992