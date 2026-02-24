Enhetschef till operation, plan 3, H-huset - USÖ Örebro
2026-02-24
Vi har en mångfacetterad verksamhet inom öron-, näsa- och hals-, plastik-, käk-, bröst- samt endokrin- och viss neurokirurgi. Vi söker engagerad och närvarande ledare till vår operationsavdelning i Örebro. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till framtidens sjukvård i Region Örebro län. Vill du leda ett starkt team inom en verksamhet i utveckling och förändring?
Vi är ett drivet, positivt gäng som arbetar för att vidareutveckla verksamheten och ser till helheten. Från och med den 2 mars i år ingår vi i det nybildade verksamhetsområdet Sinnescentrum, detta ger möjligheter för dig att påverka och utveckla arbetssätt, rutiner och flöden. Vårt mål är att ha god arbetsmiljö som säkerställa hög kvalité och patientsäkerhet. Vi bedriver länssjukvård och högspecialiserad rikssjukvård. Till det uttalade högspecialiserade uppdraget ingår tumörkirurgiska ingrepp inom plastik och öron-, näsa- och hals där uppdraget är att rekonstruera olika defekter och deformiteter i kroppens mjuk- och skelettdelar med ben och underliggande stödjevävnad uppkomna efter tumöroperationer, trauman eller andra sjukliga tillstånd. Vi har elektiv och akuta operationer på barn och vuxna både i narkos och i lokalbedövning. På enheten finns sju operationssalar, samt salar för dagkirurgisk verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är sjuksköterska med specialistutbildning i operationssjukvård, som tillsammans med oss vill leda och utveckla vår operationsenhet i H-huset, i en tid då vi tar nya steg och arbetar med hur vi bäst bemöter kommande behov utifrån arbetsmiljö och patientbehov. Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder cirka 30 medarbetare (operationssjuksköterskor och undersköterskor) och rapporterar till verksamhetschefen. Ditt uppdrag är att tillsammans med medarbetare och kollegor planera, leda och utveckla verksamheten utifrån verksamhetens och regionens mål. För att leda på ett tryggt och kompetent sätt, är en förutsättning att våra chefer och ledare, förutom chefs- och ledarskapsfärdigheter, har en god verksamhetskunskap och förståelse för hur det kliniska arbetet fungerar och utvecklas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser därför chefers delaktighet i den kliniska verksamheten som en tillgång i ledarskapet".
Du erbjuds chefsutbildning och stöd i ditt uppdrag från HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Övrig information
Du skall vara sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård och ha erfarenhet av operationssjukvård.
Som person är du trygg, lyhörd och en tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet ex. chef i tidigare roll. Du trivs i förändring, ser möjligheter och är lösningsfokuserad, samt
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning

Månadslön
