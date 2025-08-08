Enhetschef till Operation Barn och ungdom i Lund
Är du en trygg och kommunikativ ledare som har en god förmåga att motivera andra? Då kan denna tjänst som enhetschef på Barnoperation vara något för dig!
Barn- och ungdomsavdelning operation i Lund ingår i verksamhetsområde (VO) barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi är en av fyra operationsavdelningar i Sverige på barn och ungdomar. Våra patienters åldrar varierar från prematurfödda upp till 18 år men huvuddelen av barnen är yngre än fyra år. Här bedrivs såväl akut som planerad kirurgi och vi tar emot barn från flera olika VO:n såsom barnkirurgi, barnmedicin, öron-, näs- och hals, ögon, ortopedi, käk- och tandvård, neurokirurgi och barnhjärtkirurgi. Verksamheten är både komplex och unik, då vi är den enda operationsavdelning som erbjuder nationell högspecialiserad vård (NHV) inom både barnhjärtkirurgi, barnkirurgi, samt till barn med sjukdomstillstånd i njurar, lungor och ögon. Förutom de operationer som utförs på operationsavdelningen bistår vi även med anestesier vid exempelvis magnetröntgen, CT-röntgen.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne:
Som enhetschef har du och din enhetschefskollega det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du blir närmsta chef för sjuksköterskor, undersköterskor, perfusionister samt chefsstöd. En viktig del i rollen är det utvecklande ledarskapet, där du coachar och stödjer medarbetare samt tar vara på kompetens och engagemang. Du arbetar aktivt med medarbetar- och arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra och kommunicera verksamhetens mål och uppdrag samt genom att skapa delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen. Vi erbjuder ett spännande, utmanande och varierat arbete tillsammans med engagerade samt kompetenta medarbetare och chefskollegor.
Du ingår i närledningsgruppen för barnoperation tillsammans med områdeschef, enhetschefskollegor, sektionschefer och enhetsansvariga läkare. I ditt dagliga arbete har du stöd av HR-specialist, ekonom och verksamhetsutvecklare.
Som ny chef hos oss på VO Barnkirurgi- och neontalvård får du en bra introduktion och du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter inom chefs- och ledarområdet men också individuell ledarskapsutveckling utifrån ditt behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet är ett krav och vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet från att arbeta i operationsverksamhet.
För att lyckas med uppdraget behöver du vara en närvarande ledare som kan stå trygg i egna ställningstaganden och värderingar, visa tillit och drivas av att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Vidare förstår du vikten av att ha ett gott samarbete för att nå gemensamma mål och har förmågan att delegera. Du har erfarenhet och förståelse för de olika professionerna som utgör teamet kring patienten samt en vana vid att inkludera medicinska aspekter i beslut för verksamheten.
I din roll som enhetschef är det viktigt att du kan se enheten och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv, att du tillsammans med andra enhetschefer gemensamt kan fatta och genomföra beslut samt följa upp resultat. Ditt intresse för människor och din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer och kan samverka såväl inom som utom enheten. Parledarskap ställer krav på tillit, att vara lyhörd och tydlig, prestigelös och en hög samarbetskompetens. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
