Enhetschef till omsorgen i Tärnaby
Storumans kommun / Sjukvårdschefsjobb / Storuman Visa alla sjukvårdschefsjobb i Storuman
2026-02-09
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storumans kommun i Storuman
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Vill du leda med hjärta och blicka ut över fjällvärldens vidder
Som enhetschef i Tärnaby får du både ett betydelsefullt ledaruppdrag och möjligheten att leva mitt i en fantastisk fjällmiljö. Här bygger vi en socialtjänst som står nära människor och där ditt ledarskap verkligen spelar roll.
I arbetet med detta uppdrag får du chansen att kombinera ett meningsfullt ledarskap inom socialtjänsten med den unika livskvalitet som bara fjällen kan erbjuda. Vi söker en enhetschef som vill vara med och utveckla verksamheten och samtidigt bli en viktig del av ett samhälle där närhet, engagemang och naturen alltid finns runt hörnet.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Du kommer tillsammans med annan enhetschef leda omsorgen i Tärnaby som innefattar:
• Hemtjänsten i Tärnaby med omnejd
• Stefansgården som är ett demensboende som är beläget på Tärnaby sjukstuga.
• Granhöjden som är en korttidsavdelning beläget på Tärnaby sjukstuga.
• Vikbacka äldreboende
• Personliga assistenter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp omsorgens verksamheter. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar, och arbetar nära både medarbetare och andra chefer inom äldreomsorgen.
Du arbetar även aktivt med att främja införandet av ny digital välfärdsteknik och digitala verktyg, för att kunna möta nuvarande och framtida behov, så vi kan fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi tror att du i denna roll vill anta en flexibel hållning, då uppdragets form kan förändras över tid.
Tillsammans med verksamhetschef för äldreomsorgen och dina enhetschefs kollegor i distriktet initierar, stödjer och leder du verksamhetens processer.
Vi arbetar även med införandet av Nya SoL - den nya socialtjänstlagen och relaterade utvecklingsinsatser, vilket gör rollen extra spännande och framtidsinriktad.
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning för uppdraget, vilket innebär att du har högskoleexamen inom socialt arbete, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, personal och det är meriterande om du har ledar- eller chefserfarenhet samt erfarenhet från Socialkontorets verksamhetsområden.
• Har kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Har erfarenhet av bemanningsplanering och att arbeta med digitala verktyg inom vård och omsorg.
• Är strukturerad, tydlig och resultatinriktad.
• Har ledarerfarenhet och förmåga att entusiasmera och motivera medarbetare mot uppsatta mål.
• Har god kommunikativ förmåga och är van att fatta beslut utifrån både verksamhetens behov och individens perspektiv.
• Har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete inom en större och komplex organisation
• Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Äldreomsorgschef
Anna Kroik anna.kroik@storuman.se 070-3277047 Jobbnummer
9730238