Enhetschef till Omnia daglig verksamhet
Enköpings kommun, LSS och Socialpsykiatrin / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-01-28
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Omnia daglig verksamhet erbjuder meningsfulla, utvecklande och individanpassade insatser för personer inom LSS. Enhet 4 är en verksamhet där omvårdnad, habilitering och pedagogiska arbetssätt möts för att skapa en trygg, stimulerande och kvalitativ vardag för våra kunder. Här arbetar engagerade medarbetare som varje dag bidrar till att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Som enhetschef blir du en del av ett nära och sammansvetsat ledningsteam bestående av fyra andra enhetschefer samt stödfunktioner inom verksamheten. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt och säkerställer att Omnia fortsätter vara en modern, professionell och hjärtlig verksamhet med kunden i centrum.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för enhet 4 har du ett betydelsefullt och mångfacetterat uppdrag. Du leder och utvecklar verksamheten med ansvar för kvalitet, budget, arbetsmiljö och medarbetare. Du säkerställer att insatserna utformas professionellt och i enlighet med både LSS och HSL, och du arbetar nära verksamheten för att skapa goda förutsättningar för både kunder och medarbetare.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
* Säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning.
* Leda, coacha och utveckla medarbetare i deras professionella uppdrag.
* Skapa en trygg, tydlig och inkluderande arbetsmiljö.
* Ansvara för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.
* Samverka med interna och externa aktörer för att stärka helheten kring kundernas behov.
* Bidra aktivt i ledningsgruppen och driva utvecklingsarbete tillsammans med övriga enhetschefer och områdeschef.
I enheten finns kunder med omvårdnadsbehov och medarbetare som utför delegerade HSL-insatser, vilket gör att erfarenhet eller kunskap inom HSL-frågor är särskilt meriterande.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ett nära och tydligt ledarskap med ett starkt kvalitetsfokus, och som vill bidra till att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för personer inom LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, har god kommunikativ förmåga och trivs i en roll där du får vara närvarande, stödjande och tydlig. Du har ett genuint engagemang för målgruppen och en vilja att skapa goda förutsättningar för både kunder och medarbetare.
Vi ser gärna att du har:
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, pedagogik, vård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att arbeta inom LSS-verksamhet.
* Kunskap eller erfarenhet av HSL-frågor, särskilt kopplat till delegerade insatser.
* Erfarenhet av ledarskap, gärna i en roll med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
* Förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet i både vardag och förändringsarbete.
* God samarbetsförmåga och en kommunikativ stil som bygger tillit och engagemang.
* Körkort
* Flytande i svenska, tal och skrift
Du är en chef som syns i verksamheten, som lyssnar, stöttar och leder med både hjärta och professionalism. Du har förmågan att se helheten, men också att vara nära i det dagliga arbetet och skapa en kultur där kvalitet, utveckling och arbetsglädje går hand i hand.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun, LSS och Socialpsykiatrin Kontakt
Enhetschef
Thomas Lindeberg 0171 62 69 03 Jobbnummer
9710575