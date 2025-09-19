Enhetschef till ögonoperation, ögonsjukvården Värmland
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2025-09-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vår vision inom ögonsjukvården är att utföra så mycket värdefull vård vi kan för patienter i Värmland, baserad på medicinska prioriteringar med fokus på en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
För en hållbar organisation utökar vi nu antalet enhetschefer, från två till tre. Vill du tillsammans med erfarna chefer och engagerade medarbetare leda ögonsjukvården in i framtiden? Då är tjänsten som enhetschef på ögonoperation något för dig!
Dina arbetsplats
Ögonsjukvården i Värmland är en högproduktiv verksamhet där 100 medarbetare tillsammans skapar cirka 55 000 besök och operationer varje år. Verksamheten erbjuder specialistvård med omfattande öppenvård på flera platser i länet.
Vår arbetsplats präglas av en god stämning och ett starkt team, där högt patientflöde kombineras med stort engagemang och fokus på samarbete. Vi som jobbar här trivs tillsammans, något som ofta märks och uppskattas av kollegor, patienter och anhöriga.
Som chef kommer du att leda och planera arbetet på vår egen operationsavdelning, samt ha personalansvar över cirka tio medarbetare - operationssjuksköterskor, sjuksköterska, undersköterskor och operationskoordinatorer.
Region Värmland använder ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL). Ökad kunskap inom ledarskapets olika delar tillsammans med ökad självinsikt ger bättre förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag som chef oavsett nivå. Som chef och ledare i regionen får du tillgång till utbildningar och individuellt stöd (till exempel handledning).Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag leder och utvecklar du dina medarbetare så att kompetens och delaktighet tas tillvara. Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och är direkt underställd verksamhetschef. I uppdraget ingår att samordna och optimera den dagliga driften för att säkerställa effektivitet och smidighet.
Du har personalansvar för cirka tio medarbetare - operationssjuksköterskor, sjuksköterska, undersköterskor och operationskoordinatorer. Du ingår i en trygg och engagerad chefsgrupp, där vi kombinerar olika kompetenser och perspektiv för att driva hela verksamheten framåt. Vi har ett gemensamt ansvar för både utveckling och resultat, där vi stöttar varandra och tillsammans hittar lösningar på både långsiktiga och dagliga utmaningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med lämplig utbildning inom hälso- och sjukvård, erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. Du god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har förmåga att tillvarata dina medarbetares kompetenser och idéer, samt förmåga att samarbeta, entusiasmera, kommunicera tydligt och fatta beslut. För detta krävs ett närvarande ledarskap. Du är även initiativtagande och kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt så att uppsatta mål nås.
Intervjuer kommer att hållas den 22 och 23 oktober.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kirurgiska specialiteter, Ögonsjukvård, Ögonoperation, Kontakt
Johanna Molinder, verksamhetschef johanna.molinder@regionvarmland.se,010-8317303 Jobbnummer
9516355