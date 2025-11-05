Enhetschef till ögonoperation i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-11-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du leda och coacha medarbetare för att tillsammans utveckla och bidra till den skånska hälso- och sjukvården? Är du en driven, engagerad ledare som vill göra verklig skillnad? Då ansöker du till tjänsten som enhetschef för vår operationsverksamhet i Lund!
Vårdenhet (VE) ögonsjukvård tillhör Verksamhetsområde (VO) hud, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård. Vårdenheten har cirka 250 medarbetare vid våra verksamheter i Malmö och Lund. Utöver detta bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.
Vårt arbete ligger i framkant vad gäller grundutbildning såväl som specialistutbildning för läkare. Vi bedriver också framstående forskningsarbete i nära samarbete med Lunds universitet.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda det dagliga arbetet och att du i det är närvarande för personalen på enheten och verkar för ett bra teamarbete med övriga professioner.
Vi arbetar framåtriktat och tillsammans med dina chefskollegor deltar du i och utvecklar det strategiska arbetet i vår närledningsgrupp. Denna grupp svarar för att leda ett personalarbete som lyfter varje individ. Vi arbetar för en kompetenstät och härlig arbetsmiljö som verkar för ett omvårdnadsarbete genomsyrat av kvalitet och trygghet för våra patienter. En hållbar planering, kompetensförsörjning och ansvarsfördelning är vårt gemensamma fokus. Du förväntas i din roll att vara påläst och att ta ett stort ansvar för att driva både den egna enheten och gemensamma verksamheten framåt. Områdeschefen kommer att vara din chef.
Utöver dina administrativa uppgifter som enhetschef förväntas du även arbeta kliniskt. Inledningsvis kommer den kliniska delen vara begränsad, men successivt ökar den i takt med att du blir mer etablerad i verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är utbildad operationssjuksköterska alternativt dig med annan relevant utbildning inom hälso- och sjukvård med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten krävs tidigare ledar- och/eller chefserfarenhet, samt bred erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Vi ser också positivt på om du har relevant utbildning inom ledarskap, då du kommer att leda omvårdnadsarbetet på enheten.
Som person är du trygg i din yrkesroll samt drivs av att leda och utveckla människor. Du arbetar med lätthet både självständigt och i grupp med dina kollegor. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor, gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverkan såväl inom som utanför enheten.
Ditt ledarskap präglas av ett entusiasmerande förhållningssätt. Du vet värdet av att bekräfta medarbetarnas arbetsinsatser och utveckling och du har förmågan att lyfta andra, skapa god energi och föregå med gott exempel i ditt dagliga arbete. Samtidigt är du mål- och resultatinriktad med fokus på att driva verksamheten framåt. Som chef är du inlyssnande och förstående. Du är tydlig i din kommunikation och kan sätta gränser för både dig själv och arbetsgruppen.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Lizette Asu, Rekryterare (för frågor om rekryter lizette.asu@skane.se 046-275 27 04 Jobbnummer
9589148