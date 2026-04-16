Enhetschef till offentlig sektor Stockholm!
2026-04-16
Vill du ta ett kliv in i en nyckelroll där du får kombinera ledarskap, juridisk expertis och strategiskt ansvar? Nu finns möjligheten att axla rollen som interimschef för en central juridikenhet i en samhällsviktig verksamhet.
Om uppdraget
Som tillförordnad enhetschef leder du en engagerad och kompetent grupp bestående av jurister, skadereglerare och administrativ specialistkompetens. Enheten fungerar som ett viktigt stöd för hela organisationen och arbetar brett inom flera juridiska områden.
Du får en varierad vardag där du både driver det operativa arbetet framåt och säkerställer hög kvalitet i juridiska bedömningar. Rollen innebär också ett tydligt ansvar för att utveckla arbetssätt, stötta verksamheten och bidra i ledningssammanhang.
Ditt uppdrag
Leda, coacha och utveckla enheten och dess medarbetare
Fördela arbete och säkerställa leverans med hög kvalitet
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Delta i ledningsgruppen för ekonomiavdelningen
Arbeta operativt med ärenden kopplade till styrelse och nämnd
Hantera frågor inom bl.a. kommunalrätt, bolagsrätt och offentlighet & sekretess
Om verksamheten
Enheten arbetar brett med juridiskt stöd inom områden som miljörätt, upphandling, avtalsrätt, entreprenadrätt och bolagsrätt. Här hanteras även skadeståndsärenden samt ärenden till styrelse och nämnd vilket gör rollen både strategisk och verksamhetsnära.
Vi söker dig som
• Har juristexamen - Har minst 3 års erfarenhet som chef med personalansvar - Har arbetat inom offentlig förvaltning - Har god kunskap om offentlighet, sekretess och allmänna handlingar
Det är extra meriterande om du har: Erfarenhet från kommunal verksamhet eller kommunalt bolag Arbetat nära styrelse eller nämnd Erfarenhet av upphandling och inköp
Praktisk information
Placering: Stockholm Arbetstid: 07:30-16:00 med flextid Uppdragsperiod: Juni 2026 - mars 2027
Varför detta uppdrag?
Det här är en möjlighet för dig som vill göra verklig skillnad i en organisation med stort samhällsansvar. Du får en central roll med inflytande, samtidigt som du leder ett kunnigt team i en komplex och stimulerande miljö.
Låter det som ditt nästa uppdrag? Välkommen att skicka in din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7582456-1951494".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
