Enhetschef till Nytida Familjehem
2025-08-20
Nu söker vi en driven enhetschef till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen Vi söker nu en enhetschef till familjevården med ansvar för verksamheten i Göteborg. I rollen som enhetschef hos oss ska du utveckla och driva en kvalitetsstyrd verksamhet genom verksamhetsnära ledarskap med fokus på utveckling och tillväxt. Som enhetschef utgår du från vårt kontor i Göteborg och ansvarar för att skapa en trygg miljö med tydlig struktur och förutsägbarhet som driver utvecklingen framåt. Du leder och fördelar det dagliga arbetet på enheten samt planerar och genomför verksamhetens utveckling på kort och lång sikt. Du förväntas också ingå i det operativa arbetet. Som enhetschef rapporterar du till verksamhetschef.
Om Nytida Familjehem Nytida Familjehem har en gedigen erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Vi har jour, familjehem samt behandlingsfamiljer som bland annat har möjlighet att ta emot placeringar med kriminalitet, drogmissbruk, NPF- diagnoser eller som är placerade enligt LVU § 2. Vi har även kunskap och erfarenhet att möta de som av olika anledningar har behov av skydd samt barn och ungdomar som ska placeras tillsammans med en förälder.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning med examen inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet, framförallt från familjehemsvård. Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: verksamhetschef Caroline Idoff, caroline.idoff@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
