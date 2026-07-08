Enhetschef till nystartade Vårdcentralen Sofielund
R&A Healthcare AB / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-07-08
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Den 1 oktober öppnar Vårdcentralen Sofielund i Malmö. Vårdcentralen är belägen i hjärtat av Sofielund i moderna, nyrenoverade och ändamålsenligt utformade lokaler. Vi bygger en verksamhet med fokus på hög medicinsk kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Nu söker vi en enhetschef som vill vara med från start och bidra till att forma verksamheten tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för den dagliga verksamheten samtidigt som du arbetar kliniskt inom din profession. Du ingår i ledningsgruppen och samarbetar nära verksamhetschef och verkställande direktör.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är en legitimerad sjuksköterska som innehar en vidareutbildning till exempelvis distriktssköterska, diabetessjuksköterska, astma/KOL-sjuksköterska, äldresjuksköterska eller annan relevant specialistutbildning.
Har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Är en trygg, strukturerad och engagerad ledare med god samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapspotential.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla den dagliga verksamheten.
Ansvara för personal, arbetsmiljö och verksamhetsplanering.
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Driva kvalitets- och utvecklingsarbete.
Arbeta kliniskt med telefonrådgivning, triagering och egen mottagning.
Samverka med andra vårdcentralen, myndigheter och kommun.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och bygga upp en ny vårdcentral från grunden.
En utvecklande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamheten.
Moderna och trivsamma lokaler.
Ett engagerat ledningsteam med korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Vårdcentralen Sofielund i Malmö! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@sofielundsvardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R&A Healthcare AB
(org.nr 559048-1437)
Rolfsgatan 5 (visa karta
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214 34 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentralen Sofielund i Malmö Jobbnummer
9997051