Enhetschef till Neurologiavdelning Hässleholm
Är du en person med ett starkt utvecklingsfokus som dessutom ser positivt på förändringar? Har du tidigare arbetat som chef eller haft en arbetsledande roll? Har du även en god förmåga att skapa och bibehålla en sund och tillitsfull arbetsmiljö? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som enhetschef till Neurologiavdelning Hässleholm. Här ges en fin möjlighet att vara med och påverka framtidens slutenvård inom neurologi!
Hässleholms sjukhus har sjösatt ett förändringsarbete kring våra vårdavdelningar, där målet är att på totalen skapa fler vårdplatser. I detta ingår en renodling av neurologiavdelningen mot just neurologi, medan rehabiliteringsverksamheten i stället kommer drivas på en nystartad vårdavdelning. Neurologiavdelningen, Medicinavdelningen och Rehabiliteringsavdelningen kommer ligga i nära anslutning till varandra. Ni kommer därför att ha täta samarbeten och stötta varandras verksamheter.
Neurologiavdelningen ingår i verksamhetsområde Medicin, som även innehåller Medicinavdelning akut (AVA), Medicinavdelning och en omfattande mottagningsverksamhet.
På neurologiavdelningen möter du engagerade och kompetenta medarbetare. Vi bedriver kvalificerad slutenvård inom neurologi. För patienter med stroke erbjuder vi hela vårdkedjan, från trombolys till rehabilitering. Vid behov vårdar vi även patienter med andra internmedicinska sjukdomar. Delaktighet, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga hänsyn i verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att bibehålla en god arbetsmiljö.
Vill du veta mer? Hör gärna av dig! Följ oss också gärna på Instagram! https://www.instagram.com/hassleholmssjukhus/
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/arbeta-som-chef/
Vi söker nu efter en enhetschef till vår neurologiavdelning (idag neurologi- och rehabiliteringsavdelning, NORAH). I rollen som enhetschef hos oss är det nära samarbetet med enhetschefskollegorna på andra avdelningarna centralt. Det är därför av största vikt att du är en prestigelös lagspelare samtidigt som du har ett starkt eget driv att utvecklas i ditt ledarskap.
Stort fokus kommer ligga på att utveckla en enhet i förändring. Det ställer stora krav på dig som chef att du kan få med dig dina medarbetare och att du står stadigt när det stormar. En viktig del av uppdraget är också att driva utvecklingen inom neurologisk omvårdnad. Samarbetet är tätt mot övriga enheter i verksamhetsområdet också, då främst mot nya Rehabiliteringsavdelningen och Medicinavdelningen.
I din roll leder du undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Du har ett nära samarbete med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist och logoped. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för verksamhetsområdet med verksamhetschefen som närmsta chef. Som stöd i ditt arbete har du även tillgång till chefsstöd, HR och ekonom.
Hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Du planerar, organiserar och följer upp beslut och resultat tillsammans med dina medarbetare på ett effektivt sätt, med syfte att ge vård av hög kvalitet. Du har siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö, där medarbetarnas engagemang tas tillvara. Att fortlöpande entusiasmera och inspirera dina medarbetare till att utvecklas och ta ansvar är en naturlig del i ditt arbete.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande arbete med goda möjligheter till individuell utveckling. Med hänsyn till din bakgrund och tidigare erfarenhet kommer vi att utforma det stöd och den utveckling du behöver i ditt ledarskap.
Välkommen till oss! Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård med legitimation och behörighet att verka inom svensk sjukvård, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För tjänsten krävs språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt grundläggande IT-kunskaper.
Tidigare chefserfarenhet är starkt meriterande, erfarenhet av slutenvård och ledarskap i annan form är meriterande.
Det här är en tjänst för dig som har förmåga att leda och utveckla såväl verksamhet som medarbetare framåt. Du lockas av tanken att ta hand om en enhet i förändring. Vi tror att du är lyhörd, strukturerad, kommunicerar tydligt och att du har ett intresse för både slutenvård och neurologi. Genom att visa personlig omtanke har du lätt för att skapa goda relationer och kan bygga upp välfungerande samarbeten både inom och utanför verksamheten. Du som ledare agerar som ett föredöme och har en strategisk förmåga.
Observera att den här annonsen är publicerad under flera olika yrkeskategorier och du kommer därför att slussas vidare till en annan sida när du ansöker.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne Kontakt
Verksamhetschef VO Medicin
David Larsson David.larsson@skane.se 0724-63 43 42 Jobbnummer
9595885