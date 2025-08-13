Enhetschef till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2025-08-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar en enhetschef till neurologi- och strokeavdelningen i Helsingborg som vill arbeta i delat ledarskap för att utveckla en verksamhet med fokus på god vård, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap.
Vår avdelning bedrivs av neurologisektionen inom verksamhetsområde specialiserad medicin 2 och har i nuläget 16 vårdplatser, inkluderat övervakningsenhet, där vi handlägger patienter med neurologiska sjukdomar och stroke. På avdelningen finns även tre dagvårdsplatser för subakuta utredningar och ett hemrehabiliteringsteam som följer strokepatienterna i hemmet under de första veckorna efter utskrivning. Avdelningen är belägen i sjukhusets huvudbyggnad, på våning fyra, i nyrenoverade och anpassade lokaler.
Neurologi är en teambaserad specialitet där flera yrkesgrupper samverkar i patienternas vård. I våra team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceut, logoped och dietist. Den breda blandningen av kompetenser är en styrka för verksamheten och garanterar adekvat teamvård utifrån patienternas behov.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla vår enhet tillsammans med en chefskollega och våra medarbetare!
Uppdraget kräver en enhetschef med stort engagemang, drivkraft, vilja och lust att leda för att fortsätta utveckla vården kring våra patientgrupper. Som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. Du och din chefskollega är närmaste chefer för avdelningens sjuksköterskor, undersköterskor, chefsstöd och verksamhetskoordinatorer. I nuläget består gruppen av cirka 55 medarbetare. Du arbetar främst operativt utifrån ett nära och coachande ledarskap samt ansvarar för avdelningens dagliga drift och kompetensförsörjning. Ditt fokus är på ständiga förbättringar i verksamheten, du arbetar aktivt med patientsäkerhet-, arbetsmiljö-, och medarbetarfrågor samt ser till att önskvärda resultat uppnås. Det är centralt för avdelningen att det finns välfungerande rutiner, arbetssätt, riktlinjer, styrning, följsamhet och uppföljning. Du är en närvarande chef som stödjer medarbetarna, skapar delaktighet genom att ta tillvara på kompetens och engagemang samt möjliggör kompetenshöjning och utveckling för gruppen.
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i enhetschefsgruppen på specialiserad medicin 2. Vidare har du ett nära samarbete med dina enhetschefskollegor, medicinsk enhetschef för enheten och enhetschefer inom andra verksamhetsområden på Helsingborgs lasarett. Du arbetar även nära HR-partner, ekonom och chefsstöd.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har relevant högskole- och/eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap i någon form och/eller har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta på neurologi- och strokeavdelning samt av att driva utvecklings-/förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för att leda, organisera, strukturera och utveckla. Som person är du trygg i ditt ledarskap, har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet till att anpassa dig efter uppdragets förutsättningar. Därtill har du en god operativ och analytisk förmåga samt en fallenhet för att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Detta bidrar till en väl förankrad grund för hur du planerar och organiserar medarbetarnas arbete. I ditt ledarskap är du kommunikativ, lyhörd och närvarande och har lätt för att entusiasmera och motivera dina medarbetare. Du kan med självklarhet bära Region Skånes värderingar. Vidare etablerar du samarbeten som är nödvändiga för verksamheten, bevarar samarbetskontakter och är i alla sammanhang en kompetent och lojal arbetsgivarrepresentant. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Valentina Bala, Områdeschef 042-406 16 71, Sidona-Valentina.Bala@skane.se Jobbnummer
9456132