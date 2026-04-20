Enhetschef till Natthemtjänsten och Larmteamet
Norrköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-04-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Har du ett starkt engagemang för ledarskap och vill bidra till en meningsfull vardag för andra? Då kan rollen som enhetschef inom Natthemtjänsten och Larmteamet vara rätt för dig!
Vilka är vi?
Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden, och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Vi eftersträvar god vård och omsorg utifrån vår målbild som består av effektiv, jämlik, säker, tillgänglig, individanpassad och kunskapsbaserad.
Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/jobba-hos-oss/sok-jobb/framtidsyrken/vard-och-omsorg
Vår samlade verksamhet består av natthemtjänst, larmteam samt digital tillsyn. Natthemtjänsten är den samlade hemtjänsten som utförs nattetid i hela Norrköpings kommun.
Larmteamet är en verksamhet som besvarar trygghetslarm som inkommer från SOS Alarm dygnet runt. Digital tillsyn innefattar tillsyn som sker via digital kamera nattetid på distans. Teamet utgörs av totalt 85 tillsvidareanställda.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss erbjuds du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten. Du driver även utvecklings- och förbättringsarbeten utifrån såväl politiska- som ledningsuppdrag och mål.
I det här uppdraget har du ett delat ledarskap med en erfaren kollega och ni leder en grupp med ca 85 medarbetare uppdelade på Larmteamet och Natthemtjänsten. Du får utbildning i vad ett delat ledarskap innebär och du får även kontinuerlig handledning.
Till din hjälp har du och din kollega två samordnare som underlättar arbetet både för dig som chef och för dina medarbetare. Vi har verksamhet dygnet runt i veckans alla dagar och på kvällar och nätter har du hjälp av en jourhavande chef.
Rollen innebär att du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för din enhet. Du säkerställer också att vardagen på enheten flyter på och löser problem som uppstår längs vägen.
Du leder tillitsbaserat och främjar ett öppet samarbetsklimat samt delaktighet i arbetet där du ser till att goda idéer tas tillvara.
Som enhetschef på vård- och omsorgskontoret har du tillgång till stödfunktioner inom bl.a. schema, bemanning och ekonomi som gemensamt besitter en bred kompetens och utgör stöttning och avlastning för vår utförarverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning, socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande. För det här uppdraget ser vi att du har chefserfarenhet sedan tidigare, gärna inom politiskt styrd organisation.
Vi ser även gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom vård- och omsorgsområdet. Det är positivt om du har kunskap om socialtjänstlagen och gärna erfarenhet av dygnet runt-verksamhet.
Du är en trygg och pålitlig ledare som drivs av att coacha och utveckla individer att nå sin fulla potential. Du kommunicerar tydligt dina förväntningar och anpassar din ledarstil efter individ och situation. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande i ditt ledarskap.
Du har en god självkännedom och trivs i samarbetet med andra där du delar med dig av information, erfarenhet och kunskap för att bidra positivt i olika samarbetssituationer.
Då du leder en dynamisk verksamhet kan arbetstempot växla i perioder. Vi ser därför att du har förmågan att behålla ett lugnt och positivt förhållningssätt och gör kloka prioriteringar även i stressiga situationer.
Vi ser även att du har en hög organisatorisk medvetenhet och förståelse för hur struktur, politik och målsättning inverkar i olika situationer och frågeställningar.
Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och vi ser gärna att du har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 17 maj
Kontakt: Vid frågor gällande tjänsten och verksamheten, kontakta verksamhetschef Örjan Eng, mailto:orjan.eng@norrkoping.se
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Katarina Nyqvist, katarina.nyqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123764". Omfattning
Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Norrköpings kommun (visa karta
)
601 81 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9865425