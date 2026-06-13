Enhetschef till Nationella riktlinjer 2
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2026-06-13
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Vill du vara med och leda Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer och rekommendationer för utveckling av hälso- och sjukvården och socialtjänsten? Har du chefserfarenhet med kännedom om hälso- och sjukvårdens system och organisation? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
Socialstyrelsen har till uppgift att med samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styra, stödja och utveckla hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Vi befinner oss nu i ett intensivt utvecklingsskede och hela myndigheten utvecklar nya arbetssätt för att tillsammans ta kliv framåt för att effektivisera vårt arbete, stärka kvaliteten och göra vår kunskap mer tillgänglig, användbar och målgruppsanpassad.
Denna tjänst är placerad på Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, som består av sju enheter. Enheten Nationella riktlinjer 2 är en av de fem enheter som tar fram rekommendationer för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och screening. Rekommendationerna är ett stöd för prioritering och resursfördelning för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Nationella screeningprogram hjälper till att upptäcka och förebygga svåra tillstånd.
Enheten består för närvarande av ca 20 medarbetare. Du kommer att leda enhetens medarbetare mot goda resultat genom ditt engagemang och din förmåga att ta tillvara allas potential. Genom god pedagogisk förmåga skapar du bra dialoger och produktiv samverkan såväl internt på myndigheten som externt med andra myndigheter och organisationer. Du ger rätt förutsättningar för enhetens medarbetare och ansvarar för enhetens kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbete. Du bidrar till avdelningens samlade resultat genom att aktivt delta i dess ledningsgrupp och därmed också till myndighetens verksamhetsutveckling. Tillsammans med dina chefskollegor stöttar du även avdelningschefen inför beslut.
En viktig del av ditt uppdrag är att samverka med andra aktörer och representera Socialstyrelsen i olika sammanhang. I din roll som enhetschef kommer du att vara talesperson för myndigheten i främst enhetens men även andras frågor inom hälso- och sjukvård.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och tydlig i dina prioriteringar. Du planerar och strukturerar arbetet på ett långsiktigt och hållbart sätt. För att trivas hos oss är du bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du andra till dialog och delaktighet. För att lyckas i rollen är du också drivande, har helhetsperspektiv och en god strategisk förmåga. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
Relevant akademisk examen inom företrädesvis hälso- och sjukvård
God kännedom om hälso- och sjukvårdens system och organisation
Aktuell chefserfarenhet med både budget- och personalansvar
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Disputerat inom ett ämnesområde som vi bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet från arbete på statlig myndighet
Erfarenhet av kunskapsstyrning
Erfarenhet från kunskapssammanställning eller screening
Erfarenhet av att leda förändring och utveckling i en kunskapsorganisation
Erfarenhet av att hantera media
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Din tjänstetitel blir enhetschef. Placering är Västerbroplan i Stockholm, men under våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. I urvalsprocessen kan det komma att användas tester.
I denna rekrytering samarbetar Socialstyrelsen med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten eller om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Anna Arborelius mailto:anna.arborelius@jeffersonwells.se
eller Therese Thunström mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander mailto:Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta personalspecialist Petra Cederström mailto:Petra.Cederstrom@socialstyrelsen.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
9962413