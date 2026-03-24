Enhetschef till Mottagningen för Trafikmedicin
2026-03-24
Är du intresserad av att leda enheten för Trafikmedicin på Karolinska?
Du erbjuds
möjligheten att ta det övergripande ansvaret för en mycket intressant och stimulerande verksamhet och chansen att bidra till vår vidareutveckling
möjligheten att arbeta på Europas bästa sjukhus med vård i framkant
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Mottagning Trafikmedicin ingår i Tema Inflammation & Åldrande (Tema I&Å) som är en del av medicinsk enhet Geriatrisk Medicin På mottagningen vi utför utredningar och lämplighetsbedömningar av körkortsinnehav för personer med sjukdomar eller skador.
Utredningarna inriktar sig huvudsakligen på kognitiv lämplighet för fortsatt körkortsinnehav vid medicinska tillstånd som kognitiv sjukdom (demens), annan kognitiv påverkan, sena effekter av stroke och av traumatisk skallskada samt vissa neurologiska sjukdomar.
I rollen som enhetschef leder, utformar och bemannar du mottagningen för Trafikmedicin med kompetenser som relevanta patientgrupper är i behov av. Du har ett sammanhållet ansvar inom sektionen för att styra arbetet i samarbete med medarbetare och relevanta partners med målet att optimera flödet och värdet som levereras till våra patienter. I uppdraget ingår även ett sammanhållet ansvar för integration av vård, utfall/kvalitet och produktion, forskning och utbildning samt för ekonomi och medarbetare.
Som enhetschef delar du din tid som chef med det kliniska och du förväntas därmed delta i den kliniska verksamheten i din grundprofession. Tjänsten som enhetschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare på heltid med placering i Huddinge.
Vi söker dig som
har ett engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas. Du brinner för att förbättra vårdprocesser och för samarbete med andra professioner och medicinska specialiteter
leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt besitter förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändras
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad inom vårdyrket såsom psykolog, arbetsterapeut, läkare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av kliniskt arbete inom trafikmedicin
Meriterande:
forskningsintresse eller pågående forskning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, CR- Tema Inflammation och Åldrande Kontakt
Alexandre Bonnard 072-2542578
9815378