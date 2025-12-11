Enhetschef till mottagning ekonomiskt bistånd
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) / Sjukvårdschefsjobb / Järfälla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Järfälla
2025-12-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) i Järfälla
Tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen i Järfälla. Tänker du också i de banorna? Härligt, då kanske du är vår nya enhetschef för mottagningsenheten ekonomiskt bistånd.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? På Socialförvaltningen i Järfälla arbetar vi varje dag för att skapa en tryggare och mer inkluderande vardag för våra invånare. Vi ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (IFO), där cirka 200 engagerade medarbetare tillsammans driver en socialtjänst med hög kvalitet.
Vår mottagningsenhet består av åtta socialsekreterare, som arbetar nära varandra, stöttar varandra och vi strävar ständigt efter att förbättra vårt arbetssätt - tillsammans. Inom enheten finns även tre bosökare och två socialassistenter som hanterar dödsbo.
Drivs du av utmaningar, gillar du struktur och eget ansvar? Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt chefsuppdrag med goda möjligheter att påverka och utveckla framtidens socialtjänst.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom mottagning ekonomiskt bistånd har du det övergripande ansvaret för enheten och ansvarar för budget, personal, verksamhet och arbetsmiljö. Du leder, stöttar medarbetare och gruppledare. Rollen är operativ och det är viktigt att du skapar förutsättningar för samverkan och samarbete både inom verksamhetsområdet och förvaltningen, i syfte att stärka ett gemensamt IFO-perspektiv.
Tillsammans med enhetscheferna inom vuxen- och försörjningsstöd ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef. Vår ambition är att arbeta tillsammans och ta gemensamt ansvar för verksamheten, våra invånare och våra medarbetare.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och du är prestigelös i ditt ledarskap och har lätt för att samarbeta över gränser både organisatoriska och professionella.
Du bidrar till en helhetssyn och förstår hur olika delar av organisationen samverkar och fattar beslut som främjar helheten snarare än enskilda delar.
Du ser samband mellan kvalitet, verksamhet och ekonomi och har alltid brukarnas nytta i fokus. Du trivs med att leda en enhet i utveckling och bygga team där olika kompetenser kompletterar varandra. Vi ser gärna att du tänker utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem
Som chef är du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang genom tydlighet och lyhördhet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning och vi ser helst att du är socionom
• Erfarenhet att arbeta och leda i en politisk styrd organisation
• Erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I chefsrekrytering genomförs en utökad bakgrundskontroll. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Kontakt
Områdeschef Vuxen- och försörjning
Anna-Maria Kornerud Anna-Maria.Kornerud@jarfalla.se Jobbnummer
9640413