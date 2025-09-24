Enhetschef till Motorik-och Träningscenter
2025-09-24
Vill du leda och utveckla medarbetare i en specialistverksamhet?
Vill du vara med och utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning?
Vill du arbeta med kompetenta och erfarna kollegor som generöst delar med sig av sin kunskap?
Då är tjänsten som enhetschef på Motorik- och träningscenter inom Habilitering och Hälsa något för dig!
Habilitering och Hälsa är en verksamhet inom Region Stockholm.
Vårt mål är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Verksamheten består i dag av ca 700 engagerade och kvalificerade medarbetare. Habilitering & Hälsa är en kunskapsorganisation i ständig utveckling.
Om oss
Motorik- och träningscenter är en enhet inom Habilitering & Hälsa. Enheten är främst specialiserad på områdena träning och fysisk aktivitet för personer med rörelsenedsättning, bedömning och behandling av ät- och sväljsvårigheter samt bedömning och åtgärder för personer med begränsad handfunktion på grund av rörelsenedsättning.
På centret arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, instruktörer, logopeder, dietist samt administratör. Motorik- och träningscenter tar emot patienter från hela region Stockholm och finns på Rosenlunds sjukhus på Södermalm. Verksamheten kommer temporärt vara förflyttad till Sabbatsberg under ett antal år fr.o.m. årsskiftet 2025/2026.
Om tjänsten
Som enhetschef är du direkt underställd sektionschef och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du har personal-, budget-, miljö- och arbetsmiljöansvar för din enhet.
Du leder enheten så att bästa förutsättningar ges för att stödja de patienter som ingår i enhetens uppdrag samt för att skapa bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Du ska även aktivt samarbeta med andra aktörer inom exempelvis kommun och hälso- och sjukvård.
Du är ansvarig för att riktlinjer och rutiner efterföljs, att målen uppnås och att verksamheten säkerställer kvaliteten i insatserna.
Om dig Vi söker dig med högskoleutbildning inom relevant profession för enheten samt tidigare chefserfarenhet. Kunskap om habiliteringens målgrupper, chefs-/ledarskapsutbildning och erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt goda chefs- och ledarskapsegenskaper. Vi söker en chef som arbetar aktivt i ett närvarande ledarskap och verkar som verksamhetens ryggrad. Du har en tydlig moralisk kompass, är stabil och strukturerad och du leder enheten med tillit, nyfikenhet, energi och ett inkluderande förhållningssätt.
Som chef ska du också har förmåga till överblick och ha god förmåga att fatta och förverkliga beslut.
Hos oss får du
Fri hälso- och sjukvård
Ett generöst friskvårdsbidrag
Flexibel arbetstid
Anställningsform
Tillsvidareanställning i grundprofession med treårigt förordnande som enhetschef.
Heltid 100% Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
