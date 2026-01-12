Enhetschef till Miljöuppföljningsenheten
2026-01-12
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för miljöanalys ansvarar för myndighetens övervakning i akvatisk miljö, miljöinformationsarbete, internationella arbete och kunskapsförsörjning genom analyser, utredningar, forskningsberedning, miljömålsuppföljning samt databeställning och rapportering om övervakning och tillståndet i miljön.
Enheten för miljöuppföljning ansvarar för rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer. Enheten är också ansvarig för myndighetens uppföljning av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. Enheten ansvarar dessutom för myndighetens kunskapsförsörjning samt beredning av forskningsutlysningar i samverkan med andra forskningsfinansiärer.
På Havs- och vatten myndigheten arbetar du som chef utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den statliga arbetsgivarpolitiken och värdegrunden samt myndighetens styrdokument.
Havs- och vattenmyndigheten söker en ledare som vill vara med att stärka och utveckla myndighetens arbete med uppföljning av Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, kunskapsförsörjning från forskning, samordning och beställning av marin kartering, samt framtagning och spridning av kunskap om havs- och vattenmiljöer och deras tillstånd.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och coachar du enhetens medarbetare som för tillfället består av 7 erfarna utredare med olika kompetenser. Du är en viktig del av avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med avdelningens andra chefer ansvarar för avdelningens utveckling och ser till att ni når enhetens och avdelningens uppsatta mål.
Som enhetschef kommer du att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av enhetens verksamhet, vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar med rapportering till avdelningschef.
Dina uppgifter som enhetschef kommer bland annat att innefatta att:
- leda och fördela arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt
- engagera, motivera och stödja enhetens personal
- säkerställa ett gott samarbete på enheten, mellan myndighetens enheter och avdelningar samt med externa parter
- hålla medarbetar- och lönesamtal
- främja medarbetarnas kompetensutveckling
- säkra kvalitet i enhetens leveranser
- representera myndigheten inom utvalda sakområdenKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning motsvarande master eller magisterexamen, inom naturvetenskaplig och/eller tvärvetenskaplig inriktning. Du som söker tjänsten har minst 3 års erfarenhet som ledare i närtid med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Vidare ser vi att du som söker tjänsten har minst 5 års arbetslivserfarenhet med relevant inriktning för befattningen.
I rollen som enhetschef för enheten för miljöuppföljning ser vi att du som söker har erfarenhet av att:
- Prioritera resurser för bästa möjliga effekt utifrån ett myndighetsperspektiv.
- Leda förändringsarbete kring den egna verksamheten men även i arbetet med externa samarbetspartners.
- Leda självständiga experter inom breda ämnesområden.
Vi vill även att du som söker tjänsten har genomfört kontinuerlig kompetensutveckling i ledarskap samt behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av svensk förvaltning, från regional nivå (länsstyrelse), kommunal eller på nationell nivå (myndighet eller regeringskansliet)
- Erfarenhet av uppföljning och rapportering av miljömål
- Doktorsexamen inom relevant ämnesområde
- Erfarenhet av forskningsfinansiering och/eller annat forskningssamarbeteDina personliga egenskaper
En stor del av uppdraget som enhetschef är att skapa förutsättningar för enhetens uppdrag genom att jobba i nära samverkan internt samt externt med olika aktörer, vilket kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Du som söker rollen har ett ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Ingångslön för denna tjänst ligger inom intervallet 63 000-72 000 kr/månad i 2025 års lönenivå, utifrån din erfarenhet och kompetens. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att göras löpande under ansökningsperioden.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
