Enhetschef till miljö-och hälsoskyddsavdelningen
2025-09-01
Är du en trygg ledare som även har erfarenhet inom området miljö? Vill du ta steget in och arbeta i en kommun som är långt framme inom området miljö och få möjlighet att leda ett team som har god sammanhållning, arbetsstolthet och kreativitet? Då är detta en tjänst för dig!
Din roll hos oss
Om du vill ha en tjänst där du tar stort ansvar, gillar att utveckla ett hållbart samhälle och vill visa ditt engagemang, så kommer du trivas hos oss.Miljö- och hälsoskyddsavdelningen består av 30 medarbetare, där det ingår en enhet med 15 medarbetare. Som enhetschef har du ett helhetsansvar rörande ekonomi, personal och arbetsmiljö för 15 engagerade och kunniga inspektörer, inom områdena miljö, hälsoskydd och lantbruk. Tjänsten är varierande och kräver ett stort engagemang och närvaro. Du kommer arbeta både operativt och strategiskt med olika verksamhets- och organisatoriska frågor. Som exempel kommer bland annat följa upp ekonomi för att få en budget i balans, hålla ihop verksamhetsplaneringen och göra uppföljningar till exempel av nämndens mål. Vidare kommer du arbeta med systematiska arbetsmiljöarbetet och friskfaktorer.Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara för och utveckla verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Våra chefer ska jobba med helhetssyn, vara utvecklingsinriktade och kommunikativa med fokus på mål och resultat. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar du dina medarbetare för att tillsammans skapa mervärde för Kristianstads kommun. Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.
Vem söker vi?
Du som söker har en högskoleutbildning inom miljö eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för området alternativt annan utbildningsinriktning i kombination med erfarenhet av att vara chef för miljö- och hälsoskyddsavdelning eller enhet. Har du genomgått ledarutbildning är det meriterande.Vi vill att du har chefserfarenhet där du haft ansvar för budget-, personal- och arbetsmiljö och det är en fördel om din chefserfarenhet kommer ifrån arbete på en miljö- och hälsoskyddsavdelning eller förvaltning. Erfarenhet från myndighetsutövande verksamhet är meriterande.Självklart hanterar du digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete och vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet ärendehanteringssystem Castor, Ecos 2 eller EDP Vision. Som chef i vår organisation behöver du också kunna kommunicera tydligt och föra en konstruktiv dialog, vilket innebär att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.Du behöver ha en god helhetssyn på verksamheten och ditt ansvarsområde, vilket innebär att du är analytisk och förstår konsekvenserna av olika beslut. Vi söker dig som är nyfiken, har ett omvärldsperspektiv och kan se möjligheter. Rollen kräver att du är målfokuserad och har ett starkt resultat- och uppföljningsdriv.
Det här är vi
Du kommer att vara en del av en öppen, ärlig och engagerad kultur med kamratskap och hjälpande händer. Gruppen består av medarbetare med god sammanhållning, arbetsstolthet och kreativitet, som verkligen bryr sig om miljö och hälsa. Enheten har en bred kompetens inom många ämnesområden och stöttar upp varandra när det behövs samt arbetar självständigt. Avdelningen har mycket höga NKI-värden (nöjd-kund-index).Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera den fysiska miljön i kommunen och arbetar med bygglov, planering av framtida bebyggelse, lantmäteri och geografisk information. Vi ansvarar också för att ge tillstånd och bedriva tillsyn i syfte att skydda hälsa och miljö. Vi drivs i vårt arbete av en vilja att bidra till utveckling, såväl våra kollegors som dem vi är till för - samhället och medborgarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
