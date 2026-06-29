Enhetschef till Måltidsservice
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2026-06-29
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Vill du vara med och skapa förutsättningar för goda matvanor för vår kommande generation? Som enhetschef hos oss på Måltidsservice får du tillsammans med dina medarbetare och kollegor arbeta med hållbara måltider till våra barn och ungdomar. Vi söker dig som tycker om att leda i förändring och som med entusiasm vill vara med och bidra på vår utvecklingsresa inom hela måltidsorganisationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Du ansvarar för cirka trettio medarbetare i ett tiotal olika kök inom förskola och skola. Tillsammans med ledningsgrupp och stödfunktioner för Måltidsservice är du starkt bidragande till utvecklingsresan för såväl din enhet som måltidsorganisationen som helhet.
Du har en självständig roll med frihet att lägga upp din planering på bästa sätt. Det är genom god struktur och organisation du skapar goda förutsättningar för både den dagliga måltidsverksamheten och för framtidens måltider. Då dina kök är utspridda innebär rollen många gånger ett ledarskap på distans men du gör även regelbundna fysiska verksamhetsbesök i de kök du ansvarar för. Med stort fokus bidrar du till trygghet och en utvecklande och kreativ arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas till vara på bästa sätt. Tillsammans sätter ni mål för hur ni kan fortsätta arbeta klimatsmart med hänsyn till ekonomi och budget samtidigt som ni utvecklar kost- och måltidsupplevelsen för våra unga.
Som enhetschef har du självklart fullt ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom tillit, ödmjukhet och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och mod i den verksamhet du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda i förändring. Att samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat som chef med ansvar över verksamhet, ekonomi, personal och att du är van att jobba med planering, genomförande och uppföljning. Du ska ha en gymnasieutbildning och gärna en eftergymnasial utbildning inom området och/eller en flerårig erfarenhet av en ledande funktion i storkök. Det är meriterande att ha en eftergymnasial utbildning inom kostområdet. Du kommer att leda möten, hålla presentationer och dokumentera som ställer krav på god svenska både i tal och skrift.
Vill du vara med och skapa framtidens måltider i Eskilstuna? Skicka in din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Kostchef
Erika Wärme 016-710 54 82 Jobbnummer
9982385