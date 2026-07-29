Enhetschef till Lycka omsorg i Norrköping
Lycka omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-07-29
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Vi söker dig som vill leda med hjärta och skapa trygghet – bli vår nya enhetschef!
Om Lycka omsorg AB
Lycka omsorg AB har funnits sedan 2011 och är idag finns i Örebro, Nyköping och Norrköping. Vi är ett privat hemtjänstföretag som arbetar med kvalitet, omtanke och individanpassad omsorg. Vår vision är att skapa trygghet och värdighet i människors vardag. Vi är godkända utförare inom kommunernas valfrihetssystem (LOV) och bygger verksamheter där både kunder och medarbetare känner sig sedda och uppskattade.
Ett uppdrag som gör skillnad
Tänk dig ett arbete där varje dag betyder något. Där du är den som ser till att människor får den omsorg de behöver för att känna sig trygga i sitt eget hem. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får ett uppdrag som gör verklig skillnad.
Din roll hos oss
Vi söker en enhetschef som vill ta ansvar för vår hemtjänstverksamhet i Norrköping. Du blir navet som håller ihop allt – från personal och arbetsmiljö till kvalitet och samverkan med kommunen. Din uppgift är att skapa struktur, trygghet och en kultur där värme, respekt och professionalism är självklara.
I rollen ingår:
• Schemaläggning och bemanningsplanering – du ansvarar för att rätt resurser finns på plats vid rätt tid.
• Kundkännedom och relationsbyggande – du ser till att varje kund möts med omtanke och individuellt anpassad omsorg.
• Snabba beslut och flexibilitet – du hanterar förändringar och akuta situationer med trygghet och professionalism.
• Ledarskap med fokus på kvalitet – du skapar en arbetsmiljö där både kunder och medarbetare känner sig trygga.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper inom socialrätt.
Minst 24 månaders erfarenhet av arbete inom verksamheter vars uppdrag utgår från SoL och/eller HSL och som är inriktade mot äldreomsorg, funktionshinderområdet eller motsvarande som beställaren bedömer likvärdigt.
God kännedom om relevant lagstiftning, myndighetskrav och regelverk inom äldreomsorg.
Ha den kompetens och kunskap för målgruppen så att du kan fungera som handledare för medarbetarna
Du är trygg i din roll, behärskar svenska språket väl och har god kunskap om lagar och regler inom vård och omsorg.
Du får gärna tala flera språk
B-körkort, Måste framgå i ansökan för att gå vidare i rekrytering
Mycket god lokalkännedom i Norrköping
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb – du får en möjlighet att påverka, utveckla och skapa en arbetsplats där kvalitet och omtanke är ledord.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag
• Stöd i din chefsroll
• Kollektivavtal
Vi kräver utdrag från Polismyndigheten innan anställning.
Är det här du?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till ett uppdrag där du får leda med både ansvar och hjärta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Ansökningar mottages via mail
E-post: norrkoping@lyckaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycka omsorg AB
(org.nr 556919-6768), https://lyckaomsorg.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Sandra Leontiou norrkoping@lyckaomsorg.se Jobbnummer
10015159