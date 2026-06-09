Enhetschef till LSS-omsorgen
Vilhelmina kommun / Sjukvårdschefsjobb / Vilhelmina Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vilhelmina
2026-06-09
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vi söker nu en enhetschef till LSS omsorgen, tjänsten är ett vikariat under 6 månader med chans till förlängning.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom socialtjänstens verksamhetsområde har du ett övergripande ansvar för ditt tilldelade område vilket innebär att du kommer arbeta med strategisk planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Du har chefskollegor samt arbetar i nära samverkan med de andra cheferna inom ledningsgruppen och har ett gemensamt ansvar att utveckla och förbättra hela socialutskottets ansvarsområde.
Tjänsten som enhetschef har stort fokus på ett närvarande ledarskap. Detta för att säkra att enheten jobbar aktivt med kvalité och utveckling samt en budget i balans. Vidare ansvarar du för att enheten bedrivs med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och visioner för verksamheten och i enlighet med gällande lagstiftning.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du förväntas skapa delaktighet och engagemang hos personalen. Vidare vill vi att du verkar för att ge du medarbetarna de befogenheter som krävs för att ni tillsammans ska arbeta för en ännu bättre och effektivare arbetsplats.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har, för verksamhetsområdet, en lämplig högskoleutbildning. Du har erfarenhet av ledarskap och chefsrollen. Du ser arbetet och organisationen ur sin helhet men har även en blick för detaljer. Ditt arbetssätt är mål- och resultatinriktat. Vidare är du är intresserad av att arbeta med både strategiska utvecklingsfrågor och vardaglig problemlösning.
Som person är du prestigelös, lyhörd, noggrann och strukturerad. Du kan se frågor ur olika perspektiv. Ditt ledarskap kännetecknas av tillit, tydlighet och med en god förmåga att kommunicera skapar du en levande dialog kring vision och uppdrag i vilken alla kommer tilltals. Du inspirerar dina medarbetare till kreativitet och utveckling. Det är meriterade om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Mycket stor vikt läggs vid kompentens och personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Inför anställning ska ett registerutdrag enligt lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner visas upp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här, www.vilhelmina.se/inflyttare/
Vi erbjuder
Vi har bra kollektivavtal. Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension, försäkringar och mycket mer. Här kan du läsa mer om det, www.vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/
Vi tillämpar individuella löner. Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten du söker kan du maila en förfrågan till loner@vilhelmina.se Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina Kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Jenny Almroth, Ledarna 0940-14321 Jobbnummer
9954175