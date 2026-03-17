Enhetschef till LSS för ungdomar i Tollarp
Vill du leda i en verksamhet där du verkligen gör skillnad?
Vi söker nu en enhetschef till ett LSS-boende för barn och unga i Tollarp. Här får du möjlighet att leda ett engagerat team i en verksamhet där värme, mod och professionalism går hand i hand. Samskapa växer för att fler ska få chans att lyckas och söker dig som vill vara en del av vår resa!
Varför Samskapa?
Vi tror inte att manualer förändrar liv, det gör människorna som står kvar när det blåser. Hos oss får du leda en verksamhet där hjärta, närvaro och uthållighet är grunden i allt vi gör. Som enhetschef får du:
Verkligt mandat att påverka och utveckla verksamheten
En gedigen introduktion och inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och intresse
Generöst friskvårdsbidrag om 5000 kr/år
Engagerade kollegor att samarbeta med
Stöd av vårt utvecklingsteam, HR och erfaren ledning
Kreativa och engagerade medarbetare
Om uppdraget
Som enhetschef (likställt föreståndare) ansvarar du för att säkerställa att arbetet med ungdomarna bedrivs enligt lagar och krav. Rollen kan liknas vid att driva "ett litet företag i företaget" där du både får stöd av etablerad struktur och möjlighet att göra verklighet av dina idéer. Du leder verksamheten genom de fyra resorna.
Ungdomsresan - från första mötet till nästa steg i utvecklingen.
Medarbetarresan - från rekrytering och introduktion till eventuell avtackning.
Kundresan - nära samarbete med placerande kommuner
Förbättringsresan - utveckling, kvalitet och hållbara arbetssätt
Vår kultur bygger på att vi är uthålliga och står kvar. Vi är övertygade om att det är en avgörande faktor för att lyckas och att det är vårt professionella ansvar.
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha:
En socionomutbildning eller annan adekvat utbildning enligt föreskrifter från IVO
Behörighet att stå på tillstånd hos IVO
Minst 2 års kvalificerat socialt arbete med barn och unga
Erfarenhet av en arbetsledande roll med personal-, ekonomi- och kvalitetsansvar
Trygghet i skriftlig och muntlig framställning
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som enhetschef/föreståndare på boende
Utbildning relaterad till kvalitetsarbete och/eller ledarskap
Erfarenhet och/eller utbildning inom Lågaffektivt bemötande, KPT, MI, NPF
Steg 1 utbildning
Dina personliga egenskaper:
För att du ska trivas och lyckas hos oss tror vi att du drivs av ett genuint engagemang för socialt arbete och att du är en ledare som vågar ta initiativ när något behöver göras. Du skapar riktning, håller ihop helheten och är inte rädd för att driva på när det behövs.
Du trivs nära verksamheten och att vara delaktig i det dagliga arbetet. Ditt arbetssätt är strukturerat och målmedvetet med en naturlig känsla för kvalitet och rättssäkerhet. Förändring och utveckling är något du tar dig an på ett pragmatiskt sätt.
När tempot ökar eller förutsättningar förändras håller du dig lugn och fokuserad. Du kan anpassa planeringen, skapa överblick och hjälpa teamet att hitta hållbara lösningar även i pressade lägen. Vi tror att du är en prestigelös och nyfiken person med god förmåga att skapa trygghet och delaktighet i gruppen. Du är en ledare som får andra människor att bidra med sin kompetens och utvecklas med verksamheten.
Praktisk information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Tollarp
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Information om rekryteringsprocessen
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget (gärna digitalt om du har en digital brevlåda).
Vi kommer även att begära utbildningsunderlag, bifoga gärna detta direkt i din ansökan.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023)
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Linda Almgren linda.almgren@samskapa.com
9801590