Enhetschef till Livara Hemtjänst
2026-04-13
Vill du vara med och leda och utveckla en verksamhet där kvalitet, kontinuitet och omsorg står i centrum? Livara hemtjänst söker nu en engagerad och trygg enhetschef som vill göra verklig skillnad i människors vardag.
Om oss - Livara hemtjänst
Livara hemtjänst är en växande privat utförare inom hemtjänst i Göteborg med fokus på hög kvalitet, kontinuitet och individanpassad omsorg. Vi arbetar utifrån starka värdegrunder där varje brukares behov, integritet och trygghet står i centrum.
Vår verksamhet präglas av nära relationer, hög personalkontinuitet och flexibilitet, vi anpassar våra insatser efter varje individs önskemål och behov.
Som enhetschef inom Livara hemtjänst har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare med fokus på kvalitet, kontinuitet och brukarens behov i centrum.Arbetsuppgifter
Leda, planera och utveckla verksamheten
Ansvara för personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Ekonomiskt ansvar för enheten
Säkerställa god kvalitet och följa upp mål och resultat
Samverka med interna och externa aktörer
Vi söker dig som:
Har relevant högskoeutbildning.
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom äldreomsorg eller hemtjänst
Är tydlig, strukturerad och kommunikativ
Har god förmåga att motivera och utveckla medarbetare
Har god kunskap om lagstiftning inom området (SoL m.fl.)
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en växande organisation
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
En verksamhet med stark värdegrund och fokus på kvalitet och kontinuitet
Skicka CV och personligt brev till Livaraomsorg@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: livaraomsorg@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Livara Hemtjänst AB
(org.nr 559169-6603), https://www.livara.se/
Byfogdegatan 6 C (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Livara Hemtjänst AB Kontakt
Dayana Abdul livaraomsorg@outlook.com 031-3204149 Jobbnummer
